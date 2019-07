नई दिल्ली: पीएम नरेंद्र मोदी ने रेडियो पर प्रसारित होने वाले ‘मन की बात’ कार्यक्रम के जरिए देश के लोगों को संबोधित किया. पीएम मोदी ने कहा कि ये साफ़ हो गया है कि बंदूकों और बमों से विकास ज़्यादा ताकतवर है. नफरत फैलाने वाले कभी भी कामयाब नहीं हो सकते हैं और न ही विकास रोक सकते हैं.

पीएम मोदी ने कहा कि ‘बैक टू विलेज’ कार्यक्रम के जरिए गांवों तक विकास की रौशनी पहुंची है. जिन लोगों ने अधिकारी तक नहीं देखे थे, वहां सिस्टम के लोग लोगों से मिलने पहुंचे. कश्मीर जैसी जगह पर इसका असर दिखा. शोपियां, पुलवामा, कुलगाम और अनंतनाग में अधिकारी बिना डरे पहुंचे. और यहां के लोगों ने विकास के कार्यक्रमों में हिस्सा लिया. इससे साबित हुआ कि कश्मीर के लोग भी अच्छी व्यवस्था चाहते हैं.

पीएम मोदी ने मन की बात में बारिश और बाढ़ का भी ज़िक्र किया. उन्होंने कहा कि देश के कई हिस्सों में भारी बारिश से बाढ़ आ गई. मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर बढ़ पीड़ितों को मदद पहुंचाने का पूरा प्रयास कर रही है.

PM Narendra Modi in #MannKiBaat: This also proves that development is more powerful than guns and bombs. It is clear that those who want to create hatred & stall development will never succeed in their nefarious designs. https://t.co/GLSZuUHTub

