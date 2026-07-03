'रामभक्तों की भावना को पहुंचा है आघात, दोषियों को कठोर दंड मिले', राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर RSS का पहला बयान | देखें VIDEO

राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ (RSS) के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबले ने कहा कि राम मंदिर के दान पात्रों में जमा राशि की चोरी की दुर्भाग्यपूर्ण घटना से समूचे समाज और राम भक्तों की भावना एवं श्रद्धा को आघात पहुंचा है.

Written by: Parinay Kumar
Published: July 3, 2026, 4:09 PM IST
Ram Mandir RSS
राम मंदिर में चंदा चोरी के मामले में राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ की तरफ से पहला बयान आया है. (Photo- File Photo ANI)

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ (RSS) की तरफ से पहला बयान सामने आया है. RSS ने चढ़ावा चोरी को दुर्भाग्यपूर्ण घटना बताया और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबले (Dattatreya Hosabale) ने कहा कि अयोध्या में रामलला मंदिर में रखे हुए दान पात्रों में जमा राशि की चोरी की दुर्भाग्यपूर्ण घटना से समूचे समाज और राम भक्तों की भावना एवं श्रद्धा को आघात पहुंचा है. इस घटना से हम सभी आहत हैं. उन्होंने कहा कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के आग्रह पूर्वक निवेदन पर उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष जांच दल (SIT) का गठन कर उसकी अनुशंसा पर कानूनी प्रक्रिया शुरू की है. जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन्हें कठोर दंड हो यह सुनिश्चित करना आवश्यक है.

राम मंदिर चंदा चोरी पर RSS का क्या आया बयान?

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समेत संपूर्ण हिंदू समाज की न्यास से स्वाभाविक ही अपेक्षा है कि इस घोर निंदनीय घटना को असाधारण मान कर गंभीरता से व्यवस्था एवं संचालन की सभी कमियों को दूर करने हेतु परिणामकारक कदम उठाए. इससे अयोध्या मंदिर पर करोड़ों रामभक्तों की आस्था व श्रद्धा अखंड एवं अटूट बनी रहे. वर्तमान भ्रम और असमंजस की स्थिति समाप्त होनी चाहिए. इस दृष्टि से हमारी अपेक्षा है कि सभी आवश्यक पहल मंदिर प्रबंधन और शासन द्वारा गठित विशेष जांच दल करेंगे. हमारा यह विश्वास है कि समुचित वित्तीय प्रबंधन, सुचारू संचालन हेतु निर्दोष पारदर्शी व्यवस्थाओं एवं शुद्धता और पवित्रता से परिपूर्ण धार्मिकता से ओतप्रोत वातावरण के द्वारा श्री रामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास हिन्दू समाज की आस्था एवं विश्वास को सुदृढ़ बनाये रखेगा.

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RSS के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबले ने आगे कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संपूर्ण हिन्दू समाज से भी आह्वान करता है कि इस कठिन क्षण में वह आवश्यक धैर्य और संयम का परिचय दें तथा इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का लाभ उठाकर हिन्दू विरोधी, राष्ट्र विरोधी शक्तियों के हिंदू धर्म एवं समाज को बदनाम करने के षड़यंत्रों को विफल करे.

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परिणय कुमार को पत्रकारिता में लगभग 14 साल का अनुभव है. वह करियर की शुरुआत से ही पॉलिटिकल और स्पोर्ट्स की खबरें लिखते रहे हैं. 2008 में बिहार के ललित ... और पढ़ें

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