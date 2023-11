कार्तिक पूर्णिमा पर श्रद्धालु गंगा सहित पवित्र नदियों में लगा रहे आस्था की डुबकी, वाराणसी-प्रयागराज-हरिद्वार-गढ़ में उमड़ी भीड़

देश भर में आज कार्तिक पूर्णिमा मनाई जा रही है. इस मौके पर यूपी के वाराणसी, प्रयागराज और हापुड़ में गंगा नदी में श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं. आज तड़के सुबह से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पवित्र गंगा नदी में डुबकी लगा रहे हैं.मिली जानकारी के अनुसार, देशभर में गंगा समेत अन्य पवित्र नदियों में श्रद्धालु सुबह से डुबकी लगा रहे हैं. पटना के दीघा घाट पर गंगा नदी में भी लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं. गुवाहाटी में भी कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने कामाख्या मंदिर में पूजा-अर्चना की.

वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को ‘कार्तिक पूर्णिमा’ और ‘देव दीपावली’ के अवसर पर शुभकामनाएं दीं. इसके अलावा यूपी-उत्तराखंड समेत अन्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने भी लोगों को शुभकामनाएं दीं हैं.

