डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने अपने एक अहम फैसले के तहत स्पाइस जेट के 90 पायलटों को बोइंग 737 मैक्स उड़ाने से रोक दिया. जांच में पता चला है कि पायलट अच्छी तरह ट्रेंड नहीं थे और उनकी ट्रेनिंग में कुछ खामियां थीं. डीजीसीए के डायरेक्टर जनरल अरुण कुमार ने न्यूज एजेंसी एएनाई को बताया कि 90 पायलटों को बोइंग 737 मैक्स उड़ाने से रोका गया है. सभी को डीजीसीए की संतुष्टि के लिए फिर से ट्रेनिंग से गुजरना होगा.Also Read - Rajasthan: करौली हिंसा के बाद धारा-144 लगाने से नाराज हुए बीजेपी युवा मोर्चा, किया अर्धनग्न होकर प्रर्दशन

उन्होंने आगे कहा कि नियामक इस चूक के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा. उन्होंने कहा कि इन सभी पायलटों को अब दोबारा ट्रेनिंग से गुजरना होगा. Also Read - जम्मू-कश्मीर में 50% तक कम हुए आतंकी हमले, 610 कश्मीरी पंडितों की संपत्ति भी वापस की गई- राज्यसभा में बोले केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय

90 pilots have been restrained from flying the Boeing 737 MAX. They will have to undergo training again to the satisfaction of DGCA: DGCA Director-General Arun Kumar to ANI.

— ANI (@ANI) April 13, 2022