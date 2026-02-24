  • Hindi
DGCA ने उठाया बड़ा कदम, VSR Ventures के 4 विमान किए ग्राउंड; जानें क्या है वजह

डीजीसीए ने सुरक्षा ऑडिट के बाद VSR वेंचर्स के 4 लियरजेट विमान ग्राउंड कर दिए हैं. बारामती हादसे के बाद ये फैसला सुनाया गया, साथ ही सख्त नियम लागू करने की योजना है.

Published date india.com Published: February 24, 2026 11:02 PM IST
email india.com By Gargi Santosh email india.com
DGCA ने गैर-निर्धारित उड़ानों के लिए सख्त सुरक्षा नियम भी लागू करने का फैसला किया है. (Photos from Google)

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने विशेष सुरक्षा ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर वीएसआर वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के चार विमानों को तुरंत प्रभाव से ग्राउंड करने का आदेश दिया है. ये विमान मुख्य रूप से लियरजेट 40/45 मॉडल के हैं, जिनकी पंजीकरण संख्या VT-VRA, VT-VRS, VT-VRV और VT-TRI है. ऑडिट के दौरान हवाई योग्यता, उड़ान संचालन और सुरक्षा प्रक्रियाओं में कई गंभीर उल्लंघन सामने आए. जांच में यह भी पाया गया कि कंपनी की रखरखाव व्यवस्था में खामियां हैं और जरूरी नियमों का सही तरीके से पालन नहीं किया जा रहा था. इन कमियों को देखते हुए डीजीसीए ने बिना देरी किए उड़ानों पर रोक लगा दी, ताकि यात्रियों और क्रू की सुरक्षा से कोई समझौता न हो.

बारामती हादसे के बाद बढ़ी सख्ती

यह बड़ा फैसला 28 जनवरी को बारामती में हुए दर्दनाक विमान हादसे के बाद लिया गया. उस दिन वीएसआर वेंचर्स का लियरजेट 45 (VT-SSK) खराब दृश्यता के बीच दूसरी बार लैंडिंग की कोशिश करते हुए क्रैश हो गया था. इस हादसे में महाराष्ट्र के पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार सहित पांच लोगों की जान चली गई. यह घटना विमानन क्षेत्र के लिए बड़ा झटका थी और सुरक्षा मानकों को लेकर कई सवाल खड़े हुए. बताया जा रहा है कि पिछले कुछ वर्षों में कंपनी का यह तीसरा बड़ा हादसा था, जिससे निगरानी एजेंसियों की चिंता और बढ़ गई. हादसे के तुरंत बाद विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो ने जांच शुरू की और डीजीसीए ने भी कंपनी की पूरी सुरक्षा प्रणाली की गहन समीक्षा के लिए विशेष टीम बनाई.

ऑडिट रिपोर्ट में खामियां सामने आईं

4 फरवरी से 16 फरवरी तक चले विशेष ऑडिट में डिप्टी डायरेक्टर जनरल आरके आनंद के नेतृत्व में टीम ने कंपनी के हर पहलू की जांच की. रिपोर्ट में सामने आया कि कई अनिवार्य प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया, रखरखाव में लापरवाही बरती गई और सुरक्षा मानकों में गंभीर कमी थी. डीजीसीए ने कंपनी को कमी रिपोर्टिंग फॉर्म जारी कर रूट कॉज एनालिसिस जमा करने को कहा है. साफ कर दिया गया है कि जब तक हवाई योग्यता मानक पूरी तरह बहाल नहीं हो जाते, तब तक ये विमान उड़ान नहीं भर सकेंगे. यह कदम भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने और जिम्मेदारी तय करने के लिए उठाया गया है.

नए सख्त नियम लागू होंगे

हाल के कई हादसों को देखते हुए डीजीसीए ने गैर-निर्धारित उड़ानों के लिए सख्त सुरक्षा नियम भी लागू करने का फैसला किया है. अब एनएसओपी ऑपरेटरों को अपने विमानों का रखरखाव इतिहास, उम्र और अन्य जरूरी जानकारी सार्वजनिक करनी होगी. उनकी सुरक्षा रैंकिंग भी जारी की जाएगी. डीजीसीए ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा चूक का दोष सिर्फ पायलट पर नहीं डाला जाएगा, बल्कि कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधक और नेतृत्व भी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे. नियमों का पालन न करने वाले पायलटों का लाइसेंस पांच साल तक निलंबित किया जा सकता है. साथ ही पुराने और स्वामित्व बदलने वाले विमानों की निगरानी और कड़ी की जाएगी, ताकि विमानन सुरक्षा को और मजबूत बनाया जा सके.

