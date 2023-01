Go First एयरलाइन पर DGCA ने लगाया 10 लाख रुपये का जुर्माना, 55 यात्रियों को छोड़कर उड़ान भरने का है मामला

Flight Update: विमानन नियामक डीजीसीए (DGCA) ने गो फर्स्ट एयरलाइन (Go First Airline) पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. बेंगलुरु एयरपोर्ट पर बीते 9 जनवरी को एक बस में सवार 55 यात्रियों को लिए बगैर ही गो फर्स्ट विमान ने उड़ान भर ली थी. डीजीसीए ने इसे लेकर ही विमानन कंपनी पर जुर्माना लगाया है. विमानन नियामक ने घटना के बाद एयरलाइन को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था.

Go First submitted a reply to the Show Cause notice on 25th Jan and the same was examined. Reply reveals that there was improper communication, coordination between terminal coordinator (TC), commercial staff and crew regarding boarding of passengers in the aircraft: DGCA — ANI (@ANI) January 27, 2023