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इबोला को लेकर अलर्ट हुई सरकार, इन देशों की यात्रा करने वालों को देना होगा डिक्लेयरेशन फॉर्म, देख लें DGCA की गाइडलाइन
WHO ने इबोला वायरस के मौजूदा प्रकोप को अंतरराष्ट्रीय स्तर की पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है. अफ्रीका रोग नियंत्रण व रोकथाम केंद्र ने इसे महाद्वीपीय स्तर की स्वास्थ्य आपात स्थिति बताया है. फिलहाल भारत में इबोला का अभी कोई मामला रिकॉर्ड नहीं हुआ है.
अफ्रीकी देशों में तेजी से फैल रहे इबोला वायरस ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है. इसी खतरे को देखते हुए भारत सरकार और एविएशन रेगुलेटर DGCA ने अब अलर्ट मोड अपना लिया है. युगांडा और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो (DRC) से जुड़े यात्रियों के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई हैं, ताकि वायरस भारत तक न पहुंचे.
DGCA यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने एयरलाइंस के लिए एक खास Standard Operating Procedure (SOP) जारी किया है. इसके तहत उन सभी एयरलाइंस को सख्त निर्देश दिए गए हैं, जिनकी सीधी या अप्रत्यक्ष फ्लाइट कनेक्टिविटी युगांडा और कांगो से है. अब इन फ्लाइट्स में यात्रा करने वाले हर यात्री को Self Declaration Form भरना अनिवार्य होगा.
इतना ही नहीं, फ्लाइट के दौरान खास अनाउंसमेंट भी किए जाएंगे. यात्रियों को बताया जाएगा कि अगर उन्हें बुखार, कमजोरी, मांसपेशियों में दर्द, उल्टी, दस्त, गले में खराश या ब्लीडिंग जैसे लक्षण महसूस हों तो तुरंत क्रू को जानकारी दें. DGCA का मानना है कि शुरुआती पहचान ही वायरस के फैलाव को रोकने का सबसे बड़ा तरीका है.
नई गाइडलाइन के मुताबिक, अगर किसी यात्री में इबोला जैसे लक्षण दिखते हैं तो उसे विमान के पिछले हिस्से में अलग बैठाया जाएगा. उसके आसपास की कम से कम तीन खाली लाइन रखी जाएंगी, ताकि दूसरे यात्रियों को संक्रमण का खतरा न हो. उस यात्री के लिए अलग वॉशरूम भी रिजर्व किया जाएगा.
DGCA ने एयरलाइंस को यह भी आदेश दिया है कि हर विमान में PPE किट, ट्रिपल लेयर मास्क, ग्लव्स, हैंड सैनिटाइजर और बायोहैजर्ड डिस्पोजल बैग का पर्याप्त स्टॉक मौजूद रहे. जरूरत पड़ने पर इनका इस्तेमाल संक्रमित या संदिग्ध यात्रियों की देखभाल में किया जाएगा.
भारत सरकार पहले ही अपने नागरिकों को कांगो, युगांडा और साउथ सूडान की गैर-जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दे चुकी है. स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ कहा है कि फिलहाल भारत में इबोला का कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय हालात को देखते हुए पूरी सतर्कता बरती जा रही है.
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