एयरलाइंस कंपनियां रद्द कर सकेंगी उड़ानें, कोहरे की वजह से हो रही देरी पर मचे हंगामे के बीच DGCA ने जारी की गाइडलाइंस

Flight Update: दिल्ली-NCR समेत पूरा उत्तर भारत भीषण ठंड और घने कोहरे की चपेट में है. कोहरे की वजह से ट्रेन के साथ-साथ फ्लाइट सेवाएं भी बुरी तरह से प्रभावित हो रही हैं. उड़ानों में देरी की वजह से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. यात्रियों ने कई जगहों पर जमकर हंगामा भी किया है. इसे देखते हुए विमानन नियामक संस्था डीजीसीए (DGCA) ने गाइडलाइंस जारी किए हैं. मौसम की वजह से उड़ानों में देरी और रद्दीकरण को लेकर मची अफरा-तफरी के बीच नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने विमान सेवा कंपनियों को उन उड़ानों को रद्द करने की इजाजत दे दी, जिनमें 3 घंटे से अधिक की देरी होने की आशंका है.

DGCA ने एयरलाइंस से उड़ान में देरी के संबंध में सटीक वास्तविक समय की जानकारी देने और एयरपोर्ट पर कोहरे से संबंधित व्यवधानों के बीच यात्रियों के साथ उचित रूप से संवाद करने के लिए हवाईअड्डों पर कर्मचारियों को संवेदनशीलता से पेश आने की जरूरत पर भी जोर दिया. DGCA ने कहा कि एयरलाइन कंपनियों को अपनी उड़ानों में देरी के संबंध में सटीक रियल टाइम जानकारी शेयर करनी होगी.

Directorate General of Civil Aviation (DGCA) issued SOPs stating that airlines may cancel, sufficiently in advance, flights that are expected to be delayed beyond 3 hours.

“In view of the prevalent fog season and adverse weather conditions, airlines may cancel, sufficiently in… https://t.co/Oxxh0Cq9c7

