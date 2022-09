कोरोना महामारी (Covid Pandemic) में कमी आने के बाद पायलटों (Pilot) और चालक दल के सदस्यों समेत सभी विमान कर्मियों को 15 अक्टूबर से ‘ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट’ से गुजरना होगा. ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट (Breath Analyser Test) शरीर में अल्कोहल की मात्रा का पता लगाने के लिए किया जाता है. DGCA ने महामारी की वजह से इस तरह की जांच पर अंकुश लगा दिया था, जिसे अब हटा दिया गया है. यह परीक्षण इसलिए किया जाता है ताकि पता लगाया जा सके कि क्या विमान कर्मियों ने शराब का सेवन किया है? कोविड-19 महामारी के दौरान यह परीक्षण 50 प्रतिशत कर्मचारियों तक सीमित था.Also Read - US: पायलट ने आसमान में चक्कर लगाते हुए प्लेन क्रैश की धमकी दी, वालमार्ट स्टोर खाली कराया गया

इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि ब्रेथ एनालाइजर परीक्षण (BAT) जारी रहेगा. हालांकि, अदालत ने अपनी इस शर्त को हटा दिया कि एक घंटे में केवल छह कर्मी ही जांच से गुजर सकते हैं. Also Read - 17 बरस की उम्र में पूरी दुनिया घूम चुका है ये लड़का, कहलाता है सबसे छोटी उम्र का पायलट

Delhi | DGCA issues guidelines to resume mandatory Breath Analyser (BA) test for all pilots & cabin crew w.e.f 15th Oct. The decision was taken in view of reducing the trend of Covid-19 cases & increase the volume of air traffic as a result of the resumption of normal operations. pic.twitter.com/O3iuS56ych

— ANI (@ANI) September 14, 2022