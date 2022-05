नई दिल्ली: भारतीय विमानन नियामक डीजीसीए (DGCA) ने हवाई यात्रियों (AIR Passengers) को गलत तरीके से बोर्डिंग से इनकार करने वाली एयरलाइंस के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी देते हुए कहा है कि जुर्माना लगाया जाएगा. डीजीसीए ने कहा कि उड़ान कंपनियां (airlines) उन यात्रियों (passengers) को भी विमान में प्रवेश नहीं (denying boarding) देने की ‘अनुचित गतिविधियों’ में लिप्त हैं, जो समय पर हवाई अड्डे पर पहुंच जाते हैं. नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने 2 मई को एक ई-मेल के जरिये सभी भारतीय उड़ान कंपनियों को उन यात्रियों को मुआवजा और सुविधाएं देने के लिए कहा, जो विमान में प्रवेश न दिए जाने से प्रभावित हुए हैं. ऐसा नहीं करने पर डीजीसीए ने उन पर जुर्माना लगाने की चेतावनी दी है.Also Read - वेतन के मुद्दे को लेकर इमरजेंसी लाइन पर आपत्तिजनक भाषा में बात करते मिले Indigo के 7 पायलट, जांच के आदेश

