Zydus Cadila's Pegylated Interferon alpha-2b, 'Virafin' ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DGCI) ने वयस्कों में मध्यम COVID19 संक्रमण के इलाज के लिए Zydus Cadila के Pegylated Interferon alpha-2b, 'Virafin' के लिए आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दे दी है. जाइडस की इस दवा को PegiHep के नाम से भी जाना जाता है.

दरअसल इससे पहले जाइडस कैडिला ने कोविड-19 के इलाज में PegiHep दवा की ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से मंजूरी मांगी थी. कंपनी ने कहा था कि Pegylated Interferon Alpha 2b या PegiHep दवा 91.15 फीसद असरदार साबित हुई है. इसके शुरुआती तीसरे चरण के मानव परीक्षण में दवा से आशाजनक नतीजे मिले थे. जिसके बाद शुक्रवार को DGCI ने इसके इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है.