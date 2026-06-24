Train Cancelled List: 1 जुलाई तक नहीं चलेंगी कई ट्रेनें, इन गाड़ियों का बदला गया रूट, यात्रा से पहले देखें रेलवे की ये पूरी लिस्ट

Cancelled train latest route advisory: भारतीय रेलवे रेल सफर को अधिक सुरक्षित और बेहतर बनाने के लिए लगातार तकनीकी ढांचे में सुधार कर रहा है. इसी क्रम में पूर्व मध्य रेल के धनबाद डिवीजन के छीपादोहर-बरवाडीह-मंगरा रेलखंड पर नॉन-इंटरलॉकिंग का काम शुरू किया गया है. नॉन-इंटरलॉकिंग के चलते 1 जुलाई तक इस रूट पर चलने वाली कई ट्रेनों के परिचालन में बड़ा बदलाव किया गया है. रेलवे ने कुछ ट्रेनों को पूरी तरह से रद्द (Cancel) कर दिया है, जबकि कई ट्रेनों के रूट को डायवर्ट (Divert) किया है. अगर आप 1 जुलाई के बीच अगर इस रूट पर ट्रैवल करने वाले हैं तो आपको इस लिस्ट से एकबार जरूर रूबरू होना चाहिए…
पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (CPRO) सरस्वती चंद्र के अनुसार, धनबाद मंडल के छीपादोहर-बरवाडीह-मंगरा स्टेशनों के बीच तीसरी रेल लाइन को चालू करने के लिए नॉन-इंटरलॉकिंग का काम किया जा रहा है. इस इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड के चलते कई ट्रेनों के रूट बदले गए हैं और कुछ पैसेंजर ट्रेनों को अस्थायी रूप से कैंसिल किया गया है. इस लिस्ट में कैंसिल हुए ट्रेनो की लिस्ट और कब से कब तक स्थगित रहेगी इनका परिचालन…
|ट्रेन नंबर
|ट्रेन का नाम
|कब से कब तक कैंसिल
|18635
|रांची-सासाराम एक्सप्रेस
|23 जून 2026 से 27 जून 2026
|18636
|सासाराम-रांची एक्सप्रेस
|23 जून 2026 से 28 जून 2026
|53357
|बरकाकाना-डेहरी ऑन सोन पैसेंजर
|22 जून 2026 से 27 जून 2026
|53611
|बरवाडीह-डेहरी ऑन सोन पैसेंजर
|23 जून 2026 से 28 जून 2026
|53351
|बरवाडीह-चुनार पैसेंजर
|23 जून 2026 से 28 जून 2026
|53347
|गोमो-बरवाडीह पैसेंजर
|22 जून 2026 से 27 जून 2026
|53349
|बरवाडीह-डेहरी ऑन सोन पैसेंजर
|23 जून 2026 से 29 जून 2026
|63557
|बरकाकाना-वाराणसी मेमू पैसेंजर
|23 जून 2026 से 27 जून 2026
|53358
|डेहरी ऑन सोन-बरकाकाना पैसेंजर
|23 जून 2026 से 28 जून 2026
|53352
|चुनार-बरवाडीह पैसेंजर
|23 जून 2026 से 28 जून 2026
|53348
|बरवाडीह-गोमो पैसेंजर
|23 जून 2026 से 01 जुलाई 2026
|53350
|डेहरी ऑन सोन-बरवाडीह पैसेंजर
|23 जून 2026 से 30 जून 2026
|63358
|वाराणसी-बरकाकाना मेमू पैसेंजर
|23 जून 2026 से 27 जून 2026
|53612
|डेहरी ऑन सोन-बरवाडीह पैसेंजर
|22 जून 2026 से 27 जून 2026
वहीं, रेलवे ने कुछ अहम ट्रेनों के संचाल को डायवर्ट किया है, ताकि आवागमन पूरी तरह से रूके ना…
|ट्रेन नाम – नंबर
|डायवर्टेड रूट
|तारीख
|विशाखापत्तनम-बनारस एक्सप्रेस (18523)
|मूरी- बोकारो- राजाबेड़ा- गोमो- गया- सोन नगर
|24 जून
|धनबाद-भोपाल एक्सप्रेस (11632)
|गया- सोन नगर- गढ़वा रोड लिंक केबिन
|24 जून, 27 जून
|हटिया-आनंद विहार झारखंड एक्सप्रेस (12873)
|मूरी- बोकारो- राजाबेड़ा- गोमो- गया- डीडीयू- चुनार
|23 जून, 25 जून
|रांची-नई दिल्ली गरीब रथ एक्सप्रेस (12877)
|मूरी- बोकारो- राजाबेड़ा- गोमो- गया- सोन नगर
|23 जून, 26 जून
|टाटानगर-जम्मूतवी एक्सप्रेस (18101)
|मूरी- बोकारो- राजाबेड़ा- गोमो- गया- डेहरी ऑन सोन- डीडीयू- चुनार
|24 जून, 26 जून
|संबलपुर-जम्मूतवी एक्सप्रेस (18309)
|मूरी- बोकारो- राजाबेड़ा- गोमो- गया- डेहरी ऑन सोन- डीडीयू- चुनार
|23 जून, 25 जून, 27 जून
|हावड़ा-जबलपुर शक्तिपुंज एक्सप्रेस (11448)
|धनबाद- गया- सोन नगर- गढ़वा रोड लिंक केबिन- गढ़वा
|23 से 27 जून
|रांची-बनारस एक्सप्रेस (18611)
|मूरी- बोकारो- राजाबेड़ा- गोमो- गया- सोन नगर
|23 जून, 25 जून, 26 जून
|जम्मूतवी-टाटानगर एक्सप्रेस (18102)
|चुनार- डीडीयू- डेहरी ऑन सोन- गया- गोमो- बोकारो- मूरी
|22 जून, 24 जून
|जम्मूतवी-संबलपुर एक्सप्रेस (18310)
|चुनार- डीडीयू- डेहरी ऑन सोन- गया- गोमो- राजाबेड़ा- बोकारो- मूरी
|23 जून, 25 जून
|नई दिल्ली-रांची गरीब रथ एक्सप्रेस (12878)
|सोन नगर- गया- गोमो- राजाबेड़ा- बोकारो- मूरी
|23 जून, 25 जून
|आनंद विहार-हटिया झारखंड एक्सप्रेस (12874)
|चुनार- डीडीयू- सोन नगर- गया- गोमो- राजाबेड़ा- बोकारो- मूरी
|23 जून, 24 जून, 26 जून
|बनारस-विशाखापत्तनम एक्सप्रेस (18524)
|सोन नगर- गया- गोमो- राजाबेड़ा- बोकारो- मूरी
|25 जून
|भोपाल-धनबाद एक्सप्रेस (11631)
|गढ़वा रोड लिंक केबिन- सोन नगर- गया
|25 जून, 26 जून
|जबलपुर-हावड़ा शक्तिपुंज एक्सप्रेस (11447)
|गढ़वा- गढ़वा रोड लिंक केबिन- सोन नगर- गया- धनबाद
|23 से 26 जून
|बनारस-रांची एक्सप्रेस (18612)
|सोन नगर- गया- गोमो- राजाबेड़ा- बोकारो- मूरी
|23 जून, 24 जून, 26 जून, 27 जून
जाते-जाते बता दें कि इन समय में रेलवे स्टेशन पर जाने से पहले नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम (NTES) या रेलवे हेल्पलाइन 139 के जरिए अपनी ट्रेन का लाइव स्टेटस जरूर चेक कर लें.
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