'Gen Z हमारे बच्चे हैं, कुछ लोगों ने उन्हें गुमराह किया...', NEET विवाद पर पहली बार खुलकर बोले धर्मेंद्र प्रधान

NEET विवाद के बीच पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि Gen Z को कुछ लोगों ने गुमराह किया. उन्होंने अपने इस्तीफे को लेकर कहा कि मंत्री पद उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं था और उन्होंने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने पद छोड़ने की पेशकश की थी.

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NEET Protest: पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने NEET विवाद और अपने इस्तीफे पर पहली बार विस्तार से बात की है. ओडिशा के भुवनेश्वर में छात्रों और शिक्षकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि Gen Z हमारे बच्चे हैं और कुछ लोगों ने उन्हें गुमराह करने की कोशिश की. उन्होंने ये भी साफ किया कि केंद्रीय मंत्री का पद उनके लिए कभी व्यक्तिगत प्राथमिकता नहीं रहा.

‘Gen Z हमारे बच्चे हैं, उन्हें गुमराह किया गया’

धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि भारत में हर साल करीब दो करोड़ बच्चे जन्म लेते हैं. पिछले एक दशक में करीब 20 करोड़ बच्चे इस देश का हिस्सा बने हैं और इन युवाओं की अपनी आकांक्षाएं हैं. उन्होंने कहा कि यही पीढ़ी भविष्य में भारत को विश्वगुरु बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.

NEET से जुड़े विवाद और छात्रों के आंदोलन का जिक्र करते हुए प्रधान ने दावा किया कि कुछ लोगों ने युवाओं को गलत दिशा में ले जाने की कोशिश की. उन्होंने कहा कि उस समय उन्हें व्यक्तिगत तौर पर कोई परेशानी नहीं थी और मंत्री पद उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं था.

इस्तीफे पर क्या बोले धर्मेंद्र प्रधान?

अपने इस्तीफे को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्होंने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संपर्क कर पद से हटने की पेशकश की थी. प्रधान ने कहा कि उनके लिए पद से ज्यादा महत्वपूर्ण देश और युवाओं का भविष्य है. उन्होंने ये टिप्पणी ऐसे समय की है जब NEET परीक्षा से जुड़े विवाद को लेकर छात्रों के प्रदर्शन और सरकार की भूमिका पर लगातार सवाल उठते रहे हैं. प्रधान ने 25 जुलाई को केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दिया था.

नवीन पटनायक पर भी साधा निशाना

भुवनेश्वर के अलावा रायराखोल में एक कार्यक्रम के दौरान प्रधान ने ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेडी अध्यक्ष नवीन पटनायक पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि बीजेडी कार्यकर्ताओं के विरोध और उनके खिलाफ लगाए गए ‘गो बैक’ के नारों से वह परेशान नहीं हैं.

प्रधान ने खुद को किसान का बेटा बताते हुए कहा कि अगर कोई उन्हें वापस जाने के लिए कहेगा, तो वह फिर लौटकर आएंगे. उन्होंने पटनायक के उन बयानों का भी जिक्र किया, जिनमें कथित तौर पर उन्हें ओडिशा के लोगों के लिए शर्मिंदगी और खराब व्यक्ति बताया गया था.

पूर्व केंद्रीय मंत्री ने सवाल किया कि क्या उन्होंने कभी ऐसा काम किया है जिससे ओडिशा के लोगों को शर्मिंदा होना पड़े. उन्होंने कहा कि हो सकता है कि उन्होंने राज्य के लिए बड़ी उपलब्धियां हासिल न की हों, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे राज्य की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचे.

BJD ने धर्मेंद्र प्रधान पर किया पलटवार

प्रधान के बयान के बाद बीजेडी ने भी उन पर हमला बोला. पार्टी के संबलपुर जिला अध्यक्ष और पूर्व मंत्री रोहित पुजारी ने कहा कि प्रधान को बदनाम करने की जरूरत किसी और को नहीं है. उनके मुताबिक, छात्रों के आंदोलन के दौरान पुलिस कार्रवाई के कारण सरकार और प्रधान को आलोचना का सामना करना पड़ा.

पुजारी ने आरोप लगाया कि जंतर-मंतर पर छात्र आंदोलन के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया. उन्होंने NEET विवाद को लेकर सरकार की नीतियों पर भी सवाल उठाए और कहा कि छात्रों के बीच पैदा हुए असंतोष के लिए सरकार की नीतियां जिम्मेदार हैं.