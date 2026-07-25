Dharmendra Pradhan Resigns LIVE: धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री के पद से दिया इस्तीफा, CJP की मांगें पूरी

Dharmendra Pradhan Resigns Live: NEET-UG परीक्षा में धांधली के आरोपों और जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के उग्र प्रदर्शन के बीच बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया है. केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है. उन्होंने अपना इस्तीफा सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेज दिया है.
अपने आधिकारिक पत्र में धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों का घटनाक्रम बेहद दुखद रहा है और यह उनकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है. उन्होंने लिखा कि जंतर-मंतर पर बनी स्थिति का कोई असामाजिक या राष्ट्रविरोधी तत्व फायदा न उठा सके और विद्यार्थियों का समय पढ़ाई में लगे, इसी सोच के साथ उन्होंने यह कदम उठाया है. CJP की सबसे बड़ी मांग पूरी होने के बाद अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या जंतर-मंतर पर चल रहा आंदोलन अब समाप्त होगा.
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