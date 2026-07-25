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Dharmendra Pradhan Resigns LIVE: धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री के पद से दिया इस्तीफा, CJP की मांगें पूरी

Dharmendra Pradhan Resigns: NEET पेपर लीक मामले और जंतर-मंतर पर जारी CJP के प्रदर्शन के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. प्रधानमंत्री को भेजे पत्र में उन्होंने देश की शांति और युवाओं के हित का हवाला दिया है.

Written by: Satyam Kumar
Published: July 25, 2026, 2:54 PM IST
Education minister resigns
शिक्षा मंत्री ने दिया इस्तीफा

Dharmendra Pradhan Resigns Live: NEET-UG परीक्षा में धांधली के आरोपों और जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के उग्र प्रदर्शन के बीच बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया है. केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है. उन्होंने अपना इस्तीफा सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेज दिया है.

‘युवाओं के भविष्य और देश की शांति के लिए छोड़ा पद’

अपने आधिकारिक पत्र में धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों का घटनाक्रम बेहद दुखद रहा है और यह उनकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है. उन्होंने लिखा कि जंतर-मंतर पर बनी स्थिति का कोई असामाजिक या राष्ट्रविरोधी तत्व फायदा न उठा सके और विद्यार्थियों का समय पढ़ाई में लगे, इसी सोच के साथ उन्होंने यह कदम उठाया है. CJP की सबसे बड़ी मांग पूरी होने के बाद अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या जंतर-मंतर पर चल रहा आंदोलन अब समाप्त होगा.

और पढ़ें: Dharmendra Pradhan Resign: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, कहा- भारत की युवाशक्ति ही, देश की असली ताकत

इस मामले से जुड़ी सभी बड़ी खबरें जानने के लिए हमारे साथ बने रहें…

Follow updates here:

  • Jul 25, 2026 3:22 PM IST

    सोनम वांगचुक ने कहा कि यह लोकतंत्र की जीत है

    प्रत्यक्ष लोकतंत्र… सीधे सड़कों से,
    यह शांति, धैर्य और दृढ़ता की जीत है.
    CJP को बधाई, देश के Gen Z को बधाई और उन सभी नागरिकों को धन्यवाद जिन्होंने डर और डर के डर को त्याग कर देश के हर कोने से आवाज उठाई.

  • Jul 25, 2026 3:21 PM IST

  • Jul 25, 2026 3:17 PM IST
    CJP की मांगों की सूची अपडेट की गई है:
    धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा – ✅ हो गया
    आत्महत्या करने वाले सभी छात्रों के परिवारों को 1 करोड़ रुपये दिए जाएं – लंबित
    किसी भी छात्र प्रदर्शनकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई न हो – लंबित
    RAF और दिल्ली पुलिस की ओर से सार्वजनिक माफी – लंबित
    जंतर मंतर और पूरा देश अभी भी बाकी मांगों का इंतजार कर रहा है
  • Jul 25, 2026 3:17 PM IST

  • Jul 25, 2026 3:15 PM IST

  • Jul 25, 2026 3:15 PM IST
    केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर राजद सांसद मनोज झा ने कहा कि मोदी सरकार के लिए पहला झटका, हमारे युवाओं और छात्रों के संकल्प की बदौलत.
  • Jul 25, 2026 3:14 PM IST

  • Jul 25, 2026 3:14 PM IST
    जंतर मंतर पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए, CJP संस्थापक अभिजीत दिपके ने कहा कि अगर हिंदू-मुस्लिम की राजनीति नहीं होगी, अगर सिर्फ मुद्दों की राजनीति होगी, तो बड़े-बड़े सिंहासन हिल जाएंगे. जब हम हिंदू-मुस्लिम की राजनीति से ऊपर उठकर मुद्दों की बात करेंगे, तब देश का भला होगा.
  • Jul 25, 2026 3:05 PM IST
    AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आप सभी को बधाई. हमारे देश के युवाओं को बधाई. यह बहुत खुशी की बात है कि आपका संघर्ष रंग लाया है. धर्मेंद्र प्रधान को आखिरकार इस्तीफा देना पड़ा. यह हमारे लोकतंत्र की बहुत बड़ी जीत है. हमारे देश में लोग लोकतंत्र से भरोसा खोने लगे थे. उन्हें लगता था कि सरकारें सुनती नहीं हैं. लोग सरकार के सामने अपनी आवाज उठाते थे और हाथ जोड़कर गुहार लगाते थे, लेकिन सरकार कभी सुनती नहीं थी.
  • Jul 25, 2026 3:05 PM IST

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Satyam Kumar

Satyam Kumar

सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

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