शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफे के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने बदला अपना सोशल मीडिया बायो, जानिए अब क्या लिखा

Dharmendra Pradhan Resignation: नीट परीक्षा विवाद के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है. पद छोड़ते ही उन्होंने अपने एक्स प्रोफाइल का बायो बदल दिया है.

Written by: Rishabh Kumar
Published: July 25, 2026, 4:36 PM IST
शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफे के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने बदला अपना सोशल मीडिया बायो, जानिए अब क्या लिखा
इस्तीफे के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने बदला अपना सोशल मीडिया बायो (Image: IANS)

Dharmendra Pradhan Resignation: नीट (NEET-UG) परीक्षा विवाद और लगातार बढ़ते राजनीतिक दबाव के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आखिरकार अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. पद छोड़ने के तुरंत बाद ही धर्मेंद्र प्रधान ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर अपना बायो अपडेट कर दिया. लंबे समय से विपक्ष और प्रदर्शनकारी संगठन उनसे इस्तीफे की मांग कर रहे थे. शनिवार (25 जुलाई, 2026) को उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी कि उन्होंने अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेज दिया है.

पीएम मोदी को भेजी चिट्ठी

अपने इस्तीफे के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने एक्स पर एक भावुक संदेश साझा किया. उन्होंने लिखा कि पिछले 10 दिनों के घटनाक्रम को देखकर उनका मन दुखी है. उन्होंने स्पष्ट किया कि यह मुद्दा उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का नहीं है, बल्कि देश के लाखों युवाओं के भविष्य का सवाल है. उन्होंने लिखा, “भारत की युवाशक्ति ही इस देश की असली ताकत है. देश की युवाशक्ति को भ्रम के कुचक्र में फंसने नहीं देंगे, यही मेरा संकल्प है.” प्रधान ने कहा कि वे पिछले चार दशकों से छात्र और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े रहे हैं और एक मजबूत शिक्षा व्यवस्था ही देश की आधारशिला होती है.

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नीट परीक्षा में सुधार और सरकार के कड़े कदम

धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पत्र में नीट-यूजी परीक्षा में आई अनियमितताओं पर सरकार की त्वरित कार्रवाई का उल्लेख किया. उन्होंने बताया कि गड़बड़ी की खबर मिलते ही जांच सीबीआई (CBI) को सौंपी गई और परीक्षा रद्द कर दोबारा आयोजित की गई. इसके साथ ही छात्रों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए घोषणा की गई कि अगले वर्ष से NEET-UG परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में कराई जाएगी. 21 जून 2026 को आयोजित दोबारा परीक्षा में 20 लाख से अधिक छात्रों ने भाग लिया. उन्होंने कहा कि 16 जुलाई को आए परिणाम संतोषजनक रहे और गरीब व मेधावी छात्रों ने सफलता हासिल की.

इस्तीफे की मुख्य वजह

धर्मेंद्र प्रधान ने अपने इस्तीफे के पीछे का मुख्य कारण बताते हुए कहा कि वे नहीं चाहते कि जंतर-मंतर और देश में बनी स्थिति का कोई गलत फायदा उठाए. उन्होंने कहा, “इस स्थिति का राष्ट्रविरोधी ताकतें लाभ न उठाएं, देश की एकता बनी रहे और छात्रों का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में न उलझे, इसीलिए मैंने प्रधानमंत्री जी को इस्तीफा सौंपा है.” उन्होंने कहा कि छात्र राजनीति और कानूनी विवादों में समय गंवाने के बजाय अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें. उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राष्ट्रसेवा और ओडिशा की जनता की सेवा उनके जीवन की सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी.

एक्स (X) प्रोफाइल पर दिखा बड़ा बदलाव

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ ही उनके एक्स (X) अकाउंट पर बड़ा बदलाव देखने को मिला. पहले जहां उनके प्रोफाइल बायो में ‘केंद्रीय शिक्षा मंत्री’ (Union Education Minister) लिखा हुआ था, वहीं अब उसे बदलकर ‘सांसद, लोकसभा – संबलपुर’ (Member of Parliament, Lok Sabha – Sambalpur) कर दिया गया है. इसके अलावा, उनके द्वारा एक्स पर पोस्ट किया गया इस्तीफा पत्र तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने संसद से लेकर सड़क तक हलचल तेज कर दी है. हालांकि उन्होंने मंत्री पद छोड़ दिया है, लेकिन एक्स पर उनके इस नए बायो ने यह साफ कर दिया है कि वे जनप्रतिनिधि के रूप में जनता और युवाओं की आवाज उठाते रहेंगे.

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ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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