'AC एक्टिविस्ट नहीं... फाइटर हूं', इस्तीफे के बाद पहली बार बोले धर्मेंद्र प्रधान, जयराम रमेश को दिया जवाब

शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफे के बाद धर्मेंद्र प्रधान का पहला बयान सामने आया है. जानें संसद में आज क्या-क्या हुआ और नेता आगे किस भूमिका में नजर आ सकते हैं.

Written by: Gargi Santosh
Published: July 27, 2026, 4:29 PM IST
'AC एक्टिविस्ट नहीं... फाइटर हूं', इस्तीफे के बाद पहली बार बोले धर्मेंद्र प्रधान, जयराम रमेश को दिया जवाब
धर्मेंद्र प्रधान ओडिशा बीजेपी के सबसे भरोसेमंद चुनावी रणनीतिकारों में भी गिने जाते हैं. (Photo from IANS)
  • शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफे के बाद धर्मेंद्र प्रधान पहली बार संसद गए
  • धर्मेंद्र प्रधान बोले- ‘आई एम ए स्ट्रीट फाइटर, नॉट एन एसी रूम ऐक्टिविस्ट’
  • एनडीए सांसदों ने संसद में धर्मेंद्र प्रधान का गर्मजोशी से स्वागत किया
  • पार्टी में उन्हें नई जिम्मेदारी मिलने की चर्चाएं तेज हो गई हैं

Dharmendra Pradhan: देश के शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद सोमवार (27 जुलाई) को धर्मेंद्र प्रधान पहली बार संसद पहुंचे. इस्तीफे के बाद उनकी पहली प्रतिक्रिया ने राजनीति में नई चर्चा छेड़ दी. दरअसल, संसद के गलियारे में कांग्रेस नेता जयराम रमेश धर्मेंद्र प्रधान से मिलने पहुंचे और कहा, इट हैपन्स. इस पर पूर्व शिक्षा मंत्री ने जवाब दिया, नथिंग हैपन्ड. इसके बाद धर्मेंद्र प्रधान ने जयराम रमेश की ओर देखते हुए कहा, आई एम ए स्ट्रीट फाइटर. नॉट एन एसी रूम ऐक्टिविस्ट. इससे पहले संसद पहुंचने पर एनडीए सांसदों ने उनका स्वागत किया.

BJP के भरोसेमंद रणनीतिकार रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान

आपको बता दें कि धर्मेंद्र प्रधान ओडिशा बीजेपी के सबसे भरोसेमंद चुनावी रणनीतिकारों में भी गिने जाते हैं. हाल ही में उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव में प्रभारी की जिम्मेदारी निभाई. इसके बाद, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की भवानीपुर सीट पर शुभेंदु अधिकारी की जीत की रणनीति तैयार करने में भी उनका हाथ है, ऐसा बताया जाता है. हरियाणा विधानसभा चुनाव में बतौर प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने बीजेपी की जीत में बड़ा योगदान दिया. इससे पहले उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और कर्नाटक समेत कई राज्यों में चुनाव प्रभारी के रूप में पार्टी के लिए सफल रणनीति बना चुके हैं.

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इस्तीफे के बाद भी पार्टी का समर्थन मिला

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद, बीजेपी ने संकेत दिए हैं कि पार्टी उन पर अब भी पहले जैसा ही भरोसा करती है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद धर्मेंद्र प्रधान के घर पहुंचे. वहीं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने शिक्षा क्षेत्र में उनके काम और सुधारों की खुलकर सराहना की. पार्टी नेताओं का कहना है कि यह इस्तीफा किसी कमजोरी या राजनीतिक नुकसान का संकेत नहीं है बल्कि जवाबदेही, त्याग और राष्ट्रहित को प्राथमिकता देने का उदाहरण है.

क्या धर्मेंद्र प्रधान को आगे कोई जिम्मेदारी मिलेगी?

बीजेपी के रुख और धर्मेंद्र प्रधान के बयान से साफ संकेत मिल रहे हैं कि उन्हें जल्द ही संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है. आने वाले पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों में भी उन्हें पार्टी की चुनावी कमान दी जा सकती है. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि उनके अनुभव, संगठन कौशल और लगातार चुनावी सफलताओं को देखते हुए बीजेपी उन्हें भविष्य की रणनीति में बड़ी भूमिका दे सकती है.

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गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

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