धारवाड़: स्कूल की सहपाठियों के साथ गोवा घूमने और पुराने दिनों को याद करने की योजना 11 महिलाओं के लिए जीवन का आखिरी सफर साबित हुआ जिनकी सड़क हादसे में मौत हो गई. हादसे में मृत सभी 11 महिलाएं देवनगरे स्थित सेंट पॉल स्कूल के 1989 बैच की छात्रा थीं और यह समूह जिस मिनी बस से जा रहा था उसकी शुक्रवार को इतिगत्ति गांव के पास लॉरी से टक्कर हो गई.

मृतकों की पहचान आशा जगदीश, प्रवीना, पूर्णिमा, मानसी, प्रेमज्योति, राजेश्वरी शिवकुमार, शकुंतला, उषा, वेदा, निर्मला, मंजुला नीलेश, रजनी श्रीनिवास और प्रीति रविकुमार के रूप में हुई है.

पुलिस के मुताबिक पूर्व छात्राओं ने तीन दिन की गोवा यात्रा की योजना बनाई थी और इनमें से दो के साथ उनकी बेटियां भी थी. उन्होंने बताया कि 14 पूर्व छात्राएं शु्क्रवार सुबह देवनगरे से रवाना हुई थीं जिनमें से 13 देवनगरे जिला मुख्यालय के कस्बे की ही थीं जबकि एक महिला बेंगलुरु की थी.

Karnataka: Eleven people die in a collision between a minibus and a Tipper near Itigatti in Dharwad.

