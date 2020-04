नई दिल्ली: दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (DIAL) ने Lockdown के बाद सामुदायिक दूरी social distancing के नियमों का पालन करते हुए दिल्ली एयरपोर्ट का परिचालन करने की तैयारी पूरी कर ली है. डायल दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का परिचालन करती है. यह जीएमआर समूह और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एआईआई) का संयुक्त उपक्रम है. Also Read - घर के 'किचन' को बनाया मयखाना, देखकर पुलिस के भी उड़े होश, दो अरेस्ट, मकान मालिक पर भी केस

डायल (DIAL) ने एक विज्ञप्ति में कहा, ”हवाईअड्डे की इमारतों को कीटाणुमुक्त (सैनेटाइज) करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं. वहीं लॉकडाउन के बाद यात्रियों और कर्मचारियों के बीच मानवीय संपर्क को कम से कम रखने के लिए सामुदायिक दूरी के नियमों का कड़ाई से पालन करने के इंतजाम भी किए गए हैं.” Also Read - भारत में मानसून के दौरान Coronavirus का प्रकोप दोबारा हो सकता है शुरू: वैज्ञानिक

ये इंतजाम किए

– चेक-इन काउंटर, सुरक्षा जांच क्षेत्र और विमान पर चढ़ने के गेटों पर अतिरिक्त लोगों की तैनाती की होगी

– सुरक्षा जांच करने वाले लोग एयरपोर्ट पर आने वाले लोगों के बीच सामुदायिक दूरी नियमों का पालन सुनिश्चित करेंगे

– सभी यात्रियों को मास्क पहनने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा

– खड़े रहने की जगहों विभिन्न पर अलग-अलग रंग के टेप से सामुदायिक दूरी को चिन्हित किया जाएगा

– चेक इन काउंटर क्षेत्र में बैठने के लिए अतिरिक्त सीटों की व्यवस्था की जाएगी

– अतिरिक्त सीटों की व्यवस्था से उचित दूरी पर लोगों को बैठने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके

– कुर्सियों, डेस्क, लिफ्ट, स्वचालित सीढ़ियों की रेलिंग, रेलिंग, सामान रखने की ट्रॉली, ट्रे, हैंडल और विमान से सामान बाहर लाने वाली कन्वेयर बेल्ट को नियमित तौर पर कीटाणुमुक्त किया जाएगा

– बाथरूम को हर एक घंटे बाद बंद करके उसे कीटाणुमुक्त बनाया जाएगा Also Read - स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले के 5 आरोपी जेल में पाए गए कोरोना पॉजिटिव

