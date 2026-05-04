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Diamond Harbour Vidhan Sabha Election Results LIVE: डायमंड हार्बर में कौन मारेगा बाजी! BJP की कोई लहर या ममता का बोलबाला!

Diamond Harbour Vidhan Sabha Chunav Results 2026 LIVE Updates (डायमंड हार्बर विधानसभा चुनाव परिणाम / डायमंड हार्बर इलेक्शन रिजल्ट्स लाइव अपडेट्स): कोलकाता से करीब 50 किलो मीटर दूर हुबली नदी के किनारे बसा डायमंड हार्बर दक्षिण 24 परगना जिले का हिस्सा है.

Published date india.com Published: May 4, 2026 7:09 AM IST
email india.com By Arun Kumar email india.com twitter india.com
Diamond Harbour Chunav LIVE
डायमंड हार्बर विधानसभा चुनाव रिजल्ट LIVE

Diamond Harbour Vidhan Sabha Chunav Results 2026 LIVE Updates (डायमंड हार्बर विधानसभा चुनाव परिणाम / डायमंड हार्बर इलेक्शन रिजल्ट्स लाइव अपडेट्स): पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों में दक्षिण 24 परगना क्षेत्र में आने वाली डायमंड हार्बर सीट भी हॉट बनी हुई है. इस इलाके को सेमीअर्बन माना जाता है.

यहां दूसरे चरण यानी 29 अप्रैल को मतदान हुआ था, जहां कई मतदान केंद्रों पर बीजेपी ने ईवीएम के साथ छेड़छाड़ के आरोप लगाए थे. चुनाव आयोग ने शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए 2 मई को पुनर्मतदान कराया था. आयोग ने यहां पुलिस के 5 सीनियर अफसरों को निलंबित कर दिया था. इस सीट पर विधान सभा चुनावों 2026 के लिए 2,45, 097 वोटर रजिस्टर हैं.

2021 में यहां TMC के पन्नालाल हलदर ने बीजेपी के दीपक कुमार हलदर को 16,996 वोटों से मात दी थी. बीजेपी को यहां जीत की उम्मीद है.

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Arun Kumar

Arun Kumar

नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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