IndiGo विमान के इंजन में खराबी, डिब्रूगढ़ जा रही Flight गुवाहाटी को डायवर्ट, केंदीय मंत्री समेत 150 से अधिक यात्री सवार थे

डिब्रूगढ़ जाने वाली इंडिगो की एक उड़ान को गुवाहाटी के लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर डायवर्ट किया गया. विमान के पायलट ने अनाउंस किया कि इंजन में गड़बड़ी में है. गुवाहाटी को डायवर्ट किए जाने से पहले डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट में फ्लाइट 15 से 20 मिनट तक हवा में रही. गुवाहाटी एयरपोर्ट पर विमान की सुरक्षित लैंडिंग हो गई है.

विमान में केंद्रीय राज्य मंत्री रामेश्वर तेली और बीजेपी के दो विधायक प्रशांत फूकन और तेराश गोवाला सहित 150 से अधिक यात्री यात्रा कर रहे थे.

विमान में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री रामेश्वर तेली और बीजेपी के दो विधायक प्रशांत फूकन और तेराश गोवाला सहित 150 से अधिक यात्री यात्रा कर रहे थे.