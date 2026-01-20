By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Russian Oil India: क्या सच में भारत ने रूसी तेल खरीदना किया बंद? जानें क्या बोला अमेरिका
Trump Tarrif Threat: अमेरिका ने दावा किया है कि 25% टैरिफ के बाद भारत ने रूस से तेल खरीद कम कर दी है. माना जा रहा है कि ट्रंप अब 500% टैरिफ का हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं.
अमेरिका और रूस के बीच जारी तनाव के बीच अब रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर शिकंजा कसता नजर आ रहा है. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसे देशों पर 500 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने की चेतावनी दी है, जो रूस से तेल खरीदकर यूक्रेन युद्ध को फंड कर रहे हैं. इस पूरे मामले पर अब अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट का बयान सामने आया है, जिसमें भारत को लेकर एक अहम दावा किया गया है.
स्कॉट बेसेंट ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप को रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर 500% टैरिफ लगाने के लिए सीनेट की अनुमति की जरूरत नहीं है. उनके अनुसार, ट्रंप इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEPA) के तहत यह कदम उठा सकते हैं. हालांकि, सीनेट में पेश ‘रूस प्रतिबंध विधेयक’ ट्रंप को और अधिक कानूनी ताकत दे सकता है.
भारत को लेकर क्या बोला अमेरिका?
भारत को लेकर बेसेंट ने कहा कि जैसे ही ट्रंप प्रशासन ने भारत पर 25% टैरिफ लगाया, भारत ने रूसी तेल की खरीद को कम कर दिया और अब लगभग रोक दिया है. उन्होंने कहा कि यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदना शुरू किया था, लेकिन अमेरिकी दबाव के बाद भारत ने अपने कदम पीछे खींचे हैं.
इसके उलट, अमेरिकी अधिकारी ने यूरोप पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि यूरोपीय देश अब भी रूस से तेल खरीद रहे हैं और इस तरह अपने ही खिलाफ चल रहे युद्ध को फंड कर रहे हैं. बेसेंट के अनुसार, चार साल बाद भी यूरोप का रूसी तेल खरीदना बेहद हैरान करने वाला है.
चीन को लेकर भी रुख सख्त
चीन को लेकर भी अमेरिका का रुख सख्त है. चीन रूस से तेल खरीदने वाले सबसे बड़े देशों में शामिल है. अमेरिका पहले ही संकेत दे चुका है कि चीन पर 500% तक टैरिफ लगाया जा सकता है. अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने कहा है कि यह प्रस्ताव चीन, भारत और ब्राजील जैसे देशों पर दबाव बनाने के लिए लाया गया है, ताकि वे रूस से तेल खरीदना बंद करें.
इस पूरे घटनाक्रम का असर वैश्विक ऊर्जा बाजार और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर पड़ सकता है. भारत के लिए यह एक संतुलन बनाने की चुनौती है. एक तरफ सस्ती ऊर्जा जरूरतें और दूसरी ओर अमेरिका जैसे रणनीतिक साझेदार का दबाव. हालांकि भारत ने हमेशा यह रुख अपनाया है कि वह अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर फैसले करता है.
विशेषज्ञों का मानना है कि अगर 500% टैरिफ लागू होता है, तो यह वैश्विक व्यापार युद्ध को और गहरा कर सकता है. आने वाले समय में यह देखना अहम होगा कि सीनेट इस बिल को मंजूरी देती है या ट्रंप अकेले ही इस बड़े आर्थिक हथियार का इस्तेमाल करते हैं.
