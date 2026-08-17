ट्विशा शर्मा ने की खुदकुशी या हुई थी हत्या? खुल गया राज! CBI ने दाखिल की 636 पन्नों की चार्जशीट

Twisha Sharma Death Case: सीबीआई ने ट्विशा के पति समर्थ और सास गिरिबाला पर दहेज की मांग और खुदकुशी के लिए उकसाने समेत कई गंभीर आरोप लगाए हैं. CBI की जांच में ट्विशा शर्मा की मौत को आत्महत्या माना गया है.

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Twisha Sharma Death Case: CBI ने ट्विशा शर्मा की मौत को आत्महत्या माना है.

Twisha Sharma Death Case: CBI ने पूर्व एक्टर-मॉडल ट्विशा शर्मा के पति समर्थ सिंह और उनकी मां गिरिबाला के खिलाफ चार्जशीट फाइल की है. ट्विशा शर्मा 12 मई को भोपाल में अपने ससुराल में मृत पाई गई थीं. न्यूज एजेंसी PTI ने अधिकारियों के हवाले से सोमवार (अगस्त, 17, 2026) को इसकी जानकारी दी. भोपाल की एक स्पेशल कोर्ट में फाइल की गई 636 पन्नों की चार्जशीट में भारतीय न्याय संहिता (BNS) और दहेज निषेध एक्ट के प्रोविजन्स का इस्तेमाल किया गया है. वकील समर्थ और पूर्व डिस्ट्रिक्ट जज गिरिबाला को CBI ने ट्विशा की मौत की जांच अपने हाथ में लेने के बाद गिरफ्तार किया था. उनके परिवार ने दोनों पर मेंटल अब्यूज, फिजिकल वायलेंस और दहेज से जुड़ी हैरेसमेंट का आरोप लगाया है.

CBI ने ट्विशा की मौत को खुदकुशी माना

CBI ने दोनों पर दहेज की मांग और ट्विशा को खुदकुशी के लिए उकसाने समेत कई गंभीर आरोप लगाए हैं. दोनों आरोपी 2 जून से भोपाल सेंट्रल जेल में बंद हैं. CBI की जांच में ट्विशा शर्मा की मौत को आत्महत्या माना गया है. मामले में सामने आई दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मौत के तरीके को लेकर आत्महत्या की दिशा में जाती है. हालांकि, इससे पहले जुलाई में AIIMS दिल्ली के मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट को लेकर जांच एजेंसी ने कहा था कि जिम्नास्टिक बेल्ट पर मिले त्वचा के ऊतक ट्विशा की गर्दन पर मिले चोट के निशानों से मेल खाते हैं. यह बेल्ट कथित तौर पर फंदे के तौर पर इस्तेमाल हुई थी.

ट्विशा का 2 बार हुआ था पोस्टमार्टम

ट्विशा के परिवार ने पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर गंभीर सवाल उठाए थे. परिजनों ने आरोप लगाया था कि जांच और पोस्टमार्टम के दौरान तथ्यों से छेड़छाड़ की गई और ससुराल पक्ष के प्रभाव के कारण मामले की निष्पक्ष जांच नहीं हुई. परिवार ने ट्विशा की हत्या की आशंका जताते हुए दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग की थी. परिवार की आपत्तियों के बाद मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के निर्देश पर दिल्ली AIIMS के डॉक्टरों की टीम ने 24 मई को भोपाल एम्स में ट्विशा का दूसरा पोस्टमार्टम किया था. इसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया था. हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी.

सीबीआई ने दाखिल की 636 पन्नों की चार्जशीट

जांच के दौरान CBI ने समर्थ सिंह और गिरिबाला सिंह के वॉइस सैंपल लेने की कोशिश भी की थी. आरोपियों ने जांच एजेंसी के उस दावे का विरोध किया था कि उन्होंने आवाज के नमूने देने में सहयोग नहीं किया. बचाव पक्ष ने सैंपल लेने की प्रक्रिया के दौरान अधिकारियों के व्यवहार पर भी अदालत में आपत्ति दर्ज कराई थी. इसके अलावा CBI ने घटना के बाद समर्थ सिंह के संपर्क में आए लोगों से पूछताछ और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की जांच भी की.

636 पन्नों की चार्जशीट दाखिल होने के बाद सीबीआई ने आत्महत्या के लिए उकसाने और दहेज संबंधी आरोपों को आधार बनाकर दोनों आरोपियों के खिलाफ अभियोजन आगे बढ़ाने की तैयारी की है. मामले में अब अदालत में चार्जशीट के आधार पर आगे की न्यायिक प्रक्रिया जारी रहेगी.