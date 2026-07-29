डिजिटल अरेस्ट-डीपफेक होंगे अलग अपराध, सरकार ला रही नया कानून, जानें क्या-क्या बदलेगा

डिजिटल अरेस्ट और AI डीपफेक के बढ़ते मामलों पर सरकार बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है. सुप्रीम कोर्ट को बताया गया है कि इन अपराधों को अलग-अलग परिभाषित करने के लिए मौजूदा संसद सत्र में नया बिल लाया जा सकता है. साइबर ठगी और डीपफेक के बढ़ते खतरे के बीच सुप्रीम कोर्ट ने सख्त कानून की जरूरत बताई है. प्रस्तावित कानून में कड़ी सजा के साथ अपराधियों की संपत्ति जब्त करने जैसे प्रावधान भी हो सकते हैं.

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नया बिल पेश होने की संभावना है

सरकार डिजिटल अरेस्ट और डीपफेक को अलग-अलग अपराध बनाने की तैयारी में है.

मौजूदा संसद सत्र में इस संबंध में नया बिल पेश होने की संभावना है.

प्रस्तावित कानून में सख्त सजा और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान हो सकता है.

सुप्रीम कोर्ट ने साइबर अपराधों से निपटने के लिए स्पष्ट और कड़े कानून की जरूरत बताई है.

सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह मौजूदा संसद सत्र में एक नया कानून लाने की योजना बना रही है, जिसमें डिजिटल अरेस्ट और AI से बने डीपफेक को अलग-अलग अपराध घोषित किया जाएगा. मौजूदा कानूनों में इनकी कोई अलग परिभाषा नहीं है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को इन्हें साफ-साफ परिभाषित करने और सख्त सजा देने की सलाह दी. timesofindia.indiatimes.com के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने इस समस्या पर खुद संज्ञान लिया और पूरे देश में हो रहे ऐसे मामलों की जांच CBI को सौंपी. कोर्ट ने कहा कि मौजूदा सजा वाले कानून (IPC) में इन अपराधों की अलग परिभाषा नहीं है. इसलिए सरकार को नया कानून बनाना चाहिए जिसमें संपत्ति जब्त करने जैसी सख्त कार्रवाई भी हो सके. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि सरकार इस मुद्दे पर उनसे सलाह ले चुकी है और मौजूदा संसद सत्र में ही संबंधित बिल पेश करने की संभावना है. अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि ने बताया कि इंटर-डिपार्टमेंटल कमिटी की कोऑर्डिनेटेड कार्रवाई से डिजिटल अरेस्ट के मामले बहुत कम हो गए हैं. कमिटी अब सिस्टम की कमियों को दूर करने के लिए रिपोर्ट तैयार कर रही है. कोर्ट और सरकार का रुखसुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट करने वालों को जमानत नहीं देने का सख्त रुख अपनाया है. जस्टिस बागची ने कहा कि डिजिटल स्कैम से निपटने वाला कानून बनाना सिर्फ सरकार ही कर सकती है. व्हाट्सएप की तरफ से कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा कि प्लेटफॉर्म सरकार के साथ मिलकर अपराध रोकने के लिए काम कर रहा है.

क्या है डिजिटल अरेस्ट?

डिजिटल अरेस्ट एक स्कैम है जिसमें ठग फेक वीडियो कॉल, फेक पुलिस या सरकारी अधिकारी बनकर लोगों को फोन करते हैं. वे कहते हैं कि आपका नाम किसी मामले में आया है और आपको “डिजिटल अरेस्ट” किया जा रहा है. इसके बाद वे पैसे मांगते हैं, बैंक डिटेल्स लेते हैं या धमकाते हैं. खासकर रिटायर्ड लोगों को निशाना बनाया जाता है, जिनकी सारी जिंदगी की बचत लूट ली जाती है. सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक्सटॉर्शन (धमकी देकर पैसा वसूलना), डकैती और संगठित अपराध का मिश्रण बताया. (स्रोत: टाइम्स ऑफ इंडिया, 29 जुलाई 2026)

डीपफेक का खतरा

डीपफेक AI टेक्नोलॉजी से बनी नकली वीडियो या ऑडियो होती है, जिसमें किसी व्यक्ति को कुछ ऐसा बोलते या करते दिखाया जाता है जो उसने किया ही नहीं. ये वीडियो लोगों को गुमराह करने, धोखा देने या किसी की बदनामी के लिए इस्तेमाल होती हैं. सुप्रीम कोर्ट की बेंच (CJI सूर्या कांत, जस्टिस जोयमलया बागची और वी मोहाना) ने कहा कि डीपफेक से चीटिंग और इंपर्सनेशन (किसी और का रूप धरना) आसान हो गया है. कोर्ट ने साफ किया कि Article 142 के तहत वह नया अपराध नहीं बना सकता, यह सरकार का काम है.

क्यों जरूरी है नया कानून?

मौजूदा कानून पुराने हैं और AI-डीपफेक या ऑनलाइन फेक अरेस्ट जैसी नई तकनीकों को कवर नहीं करते.

लोग आसानी से ठगे जा रहे हैं, खासकर बुजुर्ग.

डीपफेक से चुनाव, सोशल मीडिया और व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को खतरा बढ़ गया है.

सख्त कानून से अपराधियों की संपत्ति जब्त करने, तेज जांच और भारी सजा का प्रावधान हो सकेगा.

सरकार का यह कदम साइबर क्राइम और AI के दुरुपयोग को रोकने की दिशा में बड़ा है. अगर बिल पास हो गया तो डिजिटल अरेस्ट और डीपफेक अलग-अलग धाराओं में सजा के साथ परिभाषित हो जाएंगे, जिससे पुलिस और कोर्ट को केस लड़ने में आसानी होगी.

नए कानून के तहत क्या बदलेगा (संभावित)

अभी तक सरकार ने बिल पेश नहीं किया है, इसलिए सटीक प्रावधान अभी सार्वजनिक नहीं हैं. लेकिन सुप्रीम कोर्ट में Solicitor General Tushar Mehta के बयान और कोर्ट की टिप्पणियों के आधार पर निम्नलिखित बदलाव आने की उम्मीद है:

1. अलग-अलग अपराध की परिभाषा (Distinct Offences)

डिजिटल अरेस्ट और डीपफेक को मौजूदा कानूनों (Bharatiya Nyaya Sanhita, IT Act आदि) की सामान्य धाराओं (cheating, impersonation, extortion) से अलग स्टैंडअलोन अपराध घोषित किया जाएगा. इससे पुलिस को FIR दर्ज करने, जांच करने और कोर्ट में केस चलाने में आसानी होगी.

2. सख्त सजाएं और अतिरिक्त प्रावधान डिजिटल अरेस्ट में

Extortion, robbery और organised crime के तत्वों को ध्यान में रखकर सख्त सजा, जमानत मुश्किल और accused की संपत्ति फ्रीज/जब्त करने का प्रावधान संभव.

डीपफेक में: Cheating, impersonation और बदनामी के लिए अलग सजा. AI से बनी नकली सामग्री बनाने, शेयर करने या इस्तेमाल करने पर भारी जुर्माना और जेल. कोर्ट ने कहा कि मौजूदा कानून इन नई तकनीकों को पूरी तरह कवर नहीं करते.

3. तेज़ जांच और विशेष प्रक्रिया

CBI जैसी एजेंसियों को मजबूत भूमिका. Inter-departmental committee की रिपोर्ट के आधार पर सिस्टम गैप्स को दूर करना. प्लेटफॉर्म्स (WhatsApp आदि) पर ज्यादा जिम्मेदारी और तेज रिपोर्टिंग/ब्लॉकिंग.

नोट: ये बदलाव मौजूदा संसद सत्र में बिल पेश होने के बाद ही लागू होंगे. बिल पास होने तक ये सिर्फ प्रस्ताव हैं. मौजूदा कानूनों में भी सजा है, लेकिन नया कानून इन्हें स्पष्ट, सख्त और AI/डिजिटल अपराधों के अनुकूल बनाएगा