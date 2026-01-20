  • Hindi
  • India Hindi
  • Digital Arrest Scam Cyber Fraud India Virtual Arrest Police Impersonation Video Call Extortion

डिजिटल अरेस्ट का खौफनाक खेल! फोन उठते ही 'गिरफ्तार' हो गए, वीडियो पर नजर रखकर उड़ा दिए करोड़ों, कैसे ये स्कैम हो रहा है खतरनाक?

यह खेल मानसिक और आर्थिक रूप से तबाह कर देता है. जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार है. यह स्कैम "डिजिटल गिरफ्तारी" या "वर्चुअल अरेस्ट" के नाम से जाना जाता है.

Published date india.com Published: January 20, 2026 12:09 PM IST
email india.com By Farha Fatima email india.com twitter india.com
प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर

दुनिया भर में डिजिटल अरेस्ट का खतरनाक खेल एक सोफिस्टिकेटेड साइबर फ्रॉड है, जो मुख्य रूप से भारत में तेजी से फैल रहा है, लेकिन इसकी जड़ें दक्षिण-पूर्व एशिया (म्यांमार, लाओस, कंबोडिया) में हैं और यह वैश्विक स्तर पर कई देशों को प्रभावित कर रहा है. यह स्कैम “डिजिटल गिरफ्तारी” या “वर्चुअल अरेस्ट” के नाम से जाना जाता है, जहां ठग खुद को पुलिस, CBI, ED, इनकम टैक्स, कस्टम्स या अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के अधिकारी बताकर लोगों को फंसाते हैं.

कैसे शुरू होता है खेल?

स्कैम आमतौर पर एक अनजान नंबर से फोन कॉल से शुरू होता है. कॉलर ID स्पूफिंग (फर्जी नंबर दिखाना) का इस्तेमाल करके नंबर भारतीय सरकारी या पुलिस नंबर जैसा दिखाया जाता है.

ठग कहते हैं कि आपके खिलाफ गंभीर आरोप हैं—जैसे मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग तस्करी, टैक्स चोरी, पोर्नोग्राफी देखना, या किसी पैकेज में ड्रग्स/कैश आना. वे तुरंत “डिजिटल अरेस्ट” का आदेश देते हैं, मतलब आप घर पर ही “गिरफ्तार” हैं.

मुख्य तरीका (Modus Operandi) वीडियो कॉल पर मजबूर करना: वे कहते हैं कि जांच वीडियो पर होगी. WhatsApp, Skype या Zoom पर स्विच करें. बैकग्राउंड में पुलिस स्टेशन जैसा सेटअप (फर्जी) दिखाते हैं. कई बार “सीनियर ऑफिसर” को जोड़ते हैं, जो “हाई-प्रोफाइल” जांच कर रहे हैं.

मानसिक दबाव और निगरानी: पीड़ित को फोन/कैमरा बंद न करने, किसी से बात न करने, घर से न निकलने की धमकी देते हैं. कभी-कभी दिनों तक निगरानी रखते हैं. डर से पीड़ित अलग-थलग पड़ जाता है.

फर्जी दस्तावेज: फेक FIR, वारंट, ID कार्ड, ED केस डॉक्यूमेंट भेजते हैं. Deepfake या AI से फर्जी वीडियो/आवाज बनाते हैं.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

पैसे मांगना: “जांच” या “बेल” के नाम पर पैसे ट्रांसफर करवाते हैं. UPI, बैंक ट्रांसफर, क्रिप्टोकरेंसी या गिफ्ट कार्ड्स में. कहते हैं कि पैसे “सुरक्षित अकाउंट” में जाएंगे, बाद में वापस मिलेंगे.

वैश्विक फैलाव

यह स्कैम मुख्य रूप से भारत में लाखों-करोड़ों की ठगी कर रहा है. 2024-2025 में भारत में 90,000+ मामले रिपोर्ट हुए, 2,000 करोड़+ का नुकसान. कई पीड़ितों ने सुसाइड तक कर लिया. ठगों के काल सेंटर म्यांमार, कंबोडिया जैसे देशों में हैं, जहां कमजोर कानून व्यवस्था है. INTERPOL और Europol जैसी एजेंसियां भी ऐसे फ्रॉड्स (voice phishing, investment scams) पर ऑपरेशन चला रही हैं, जहां हजारों अरेस्ट हुए. अमेरिका, यूरोप में भी romance scams या investment fraud में समान तरीके इस्तेमाल होते हैं, लेकिन “डिजिटल अरेस्ट” का नाम भारत में ज्यादा प्रचलित है.

क्यों फंस जाते हैं लोग?

डर और अज्ञान: सरकारी अधिकारी का नाम सुनकर विश्वास हो जाता है.
तकनीकी इस्तेमाल: स्पूफिंग, Deepfake, फेक बैकग्राउंड.
अलग-थलग: परिवार/दोस्तों से बात न करने की धमकी.

बचाव के उपाय

  • सरकारी एजेंसियां कभी फोन पर पैसे नहीं मांगतीं.
  • अनजान कॉल पर शक करें, वेरिफाई करें (1930 हेल्पलाइन या ऑफिशियल नंबर से).
  • वीडियो कॉल पर व्यक्तिगत जानकारी न दें.
  • पैसे ट्रांसफर से पहले परिवार/पुलिस से बात करें.

About the Author

Farha Fatima

Farha Fatima

फ़रहा फ़ातिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2015 में LIVE India में इंटर्नशिप से की. प्रारंभिक दौर में ही उन्होंने जामिया ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.