Congress President Election 2022: अशोक गहलोत के बाद अब दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है. दिग्विजय सिंह ने शुक्रवार को कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे उनसे सीनियर हैं. इसलिए वे नामांकन दाखिल नहीं करेंगे. वह खड़गे का प्रस्तावक बनेंगे. दिग्विजय सिंह ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है और मैं उनका काफी आदर भी करता हूं. इसलिए मैंने तय किया है कि मैं उनका समर्थन करुंगा. उन्होंने कहा कि मैं उनके आवास पर गया और उनसे कहा कि अगर वह कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल कर रहे हैं तो मैं अपना नामांकन दाखिल नहीं करूंगा. दिग्विजय ने कहा कि मुझे मीडिया से पता चला कि खड़गे नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं.Also Read - Congress President Elections: नामांकन का आखिरी दिन आज, शशि थरूर और दिग्विजय सिंह के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे उतरेंगे रेस में | Watch Video

दिग्विजय सिंह ने कहा कि वह जीवन भर कांग्रेस के लिए काम किए हैं. आगे भी करते रहेंगे. मैं 3 चीजों पर समझौता नहीं करता – दलित, आदिवासियों और गरीबों के लिए खड़ा होना. सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों के खिलाफ लड़ना और कांग्रेस और नेहरू-गांधी परिवार के प्रति मेरी प्रतिबद्धता है. इसके साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष बनने की रेस में सबसे आगे हो गए हैं. अब मुकाबला शशि थरूर और खड़गे के बीच होने की उम्मीद है. Also Read - कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में नामांकन का आज आखिरी दिन: शशि थरूर और दिग्विजय सिंह के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे की एंट्री की अटकलें तेज

(LoP Mallikarjun) Kharge Ji is my senior. I went to his residence y’day & told him that I won’t file my nomination if he’s filing (for #CongressPresident). He said that he won’t be filing. Afterwards, I got to know via press that he is a candidate: Congress leader Digvijaya Singh pic.twitter.com/pw7TWeXibP

— ANI (@ANI) September 30, 2022