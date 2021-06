कांग्रेस के सीनियर नेता एवं मध्‍य प्रदेश के पूर्व मुख्‍यमंत्री दिग्‍व‍िजय सिंह (Digvijay Singh) का क्‍लब हाउस चैट (club house chat) का एक ऑडियो वायरल (audio goes viral) हुआ है. कथिततौर पर इसमें दिग्‍व‍िजय सिंह इस ऑडयो में ये कहते हुए सुने जा रहे हैं कि अगर कांग्रेस सत्‍ता में आई तो हम धारा 370 पर फिर से विचार करेंगे और इसे लागू करेंगे. बीजेपी ने दिग्‍व‍िजय सिंह के इस कथित ऑडियो पर हमला बोला है. वहीं, दिग्‍विजय सिंह ने एक ताजा ट्वीट में कहा है, अनपढ़ लोगों की जमात को Shall और Consider में फर्क शायद समझ में नहीं आता. Also Read - J&K: 8 KM लंबी ऑल वेदर काजीगुंड-बनिहाल रोड टनल 2100 करोड़ से हुई तैयार, जल्‍द खुलेगी

बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कांग्रेस नेता दिग्‍विजय सिंह की कथित क्‍लब हाउस चैट का ऑडियो अपने टि्वटर हैंडल पर शेयर किया है. वहीं बीजेपी (Bjp) प्रवक्‍ता संबित पात्रा ( Sambit Patra) ने प्रेस कॉफ्रेंस में कांग्रेस और दिग्‍व‍िजय सिंह पर हमला बोला है. बीजेपी ने पूछा है कि दिग्विजय सिंह के इस बयान पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी क्या सोचते हैं? क्या ये कांग्रेस की राय है या नहीं है? बीजेपी ने कहा, हम चाहते हैं कि राहुल गांधी इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सच्चाई बताएं. Also Read - केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार की अटकलों के बीच प्रधानमंत्री मोदी की अमित शाह और BJP प्रमुख जेपी नड्डा संग अहम बैठक

दरअसल, कांग्रेस दिग्विजय देश-विदेश के कुछ पत्रकारों से ऑनलाइन चर्चा कर रहे थे. बताया जा रहा है कि कथिततौर पर पाकिस्‍तान के एक पत्रकार जिल्‍लानी ने दिग्‍विजय सिंह से सवाल करके पूछा था कि मौजूदा गवर्नमेंट जाती है और इंडिया को पीएम नरेंद्र मोदी के बाद दूसरा प्रधानमंत्री मिल जाता है तो कश्‍मीर पर आगे का क्‍या रास्‍ता होगा… Also Read - Mukul Roy की 'घर वापसी'- BJP का दामन छोड़ एक बार फिर तृणमूल कांग्रेस में हुए शामिल

In a Club House chat, Rahul Gandhi’s top aide Digvijaya Singh tells a Pakistani journalist that if Congress comes to power they will reconsider the decision of abrogating Article 370…

Really? यही तो पाकिस्तान चाहता है… pic.twitter.com/x08yDH8JqF

— Amit Malviya (@amitmalviya) June 12, 2021