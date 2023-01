कांग्रेस ने 'सर्जिकल स्ट्राइक' पर सवाल उठाने वाले दिग्विजय सिंह से किया किनारा, कहा-राष्ट्र हित में सभी सैन्य कार्रवाइयों का समर्थन

जम्मू/नई दिल्ली: ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ (Surgical strike) पर सवाल उठाने वाले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह (Digvijaya Singh) एक बार फिर अपने विवादित बयान के चलते पार्टी (congress) में ही अकेले पड़ गए हैं. कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह के विवादित बयान से किनारा करते हुए अपने एक बयान में सफाई देते हुए कहा, वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह द्वारा व्यक्त किए गए विचार उनके अपने हैं और कांग्रेस की स्थिति को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं. 2014 से पहले यूपीए सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी. कांग्रेस ने राष्ट्रीय हित में सभी सैन्य कार्रवाइयों का समर्थन किया है और समर्थन करना जारी रखेगी. यह बयान कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने दिया है. कांग्रेस पार्टी के ट्विटर पर रमेश के ट्वीट को शेयर किया गया है.

बता दें कि कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ पर सोमवार को सवाल उठाया और सरकार पर झूठ बोलने का आरोप लगाया, जिसके बाद बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि विपक्षी पार्टी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रति अपनी नफरत में अंधी हो गई है और उसने सशस्त्र बलों का अपमान किया है.

उनके बयान से एक बड़ा राजनीतिक विवाद पैदा होने के बाद कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह की विवादित कमेट से दूरी बना ली और कहा कि यह उनका अपना विचार है तथा पार्टी के रुख को प्रदर्शित नहीं करता.