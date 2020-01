नई दिल्लीः भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष दिलीप घोष(Dilip Ghosh) ने रविवार को कहा कि सरकार प्रस्तावित राष्ट्रीय नागरिक पंजी पूरे देश में लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है और राज्य में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी मुसलमानों को वापस भेजेंगे. पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में एक रैली को संबोधित करते हुए घोष ने कहा जो लोग संशोधित नागरिकता कानून का विरोध कर रहे हैं, वह बंगाल विरोधी हैं और भारत के विचार के खिलाफ हैं. दिलीप घोष ने अपने बयान में कहा कि राज्य में 50 लाख मुस्लिम घुसपैठियों की पहचान की जाएगी और अगर जरूरत समझ में आई तो इन्हें देश से बाहर भी किया जाएगा.

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इसकी शुरूआत सबसे पहले घुसपैठियों का नाम मतदाता सूची से बाहर करके किया जाएगा. उन्होंने कहा कि इससे दीदी को कम वोट मिलेंगे और वह विधानसभा चुनाव में 50 सीट भी नहीं जीत पाएंगी. दिलीप घोष ने कहा कि इस बार हमें 200 सीटें मिलेंगी.

उन्होंने कहा कि राज्य में एक करोड़ अवैध मुस्लिम सरकार से दो रुपये प्रति किलो चावल योजना का लाभ ले रहे हैं. घोष ने ऐलान किया, ‘‘हमलोग उन्हें वापस भेजेंगे.’’ इस कानून का विरोध करने वालों पर बरसते हुए घोष ने पूछा, ‘‘आप ऐसे व्यवहार क्यों कर रहे हैं, आप संशोधित नागरिकता कानून और राष्ट्रीय नागरिक पंजी को रोकने का प्रयास क्यों कर रहे हैं.’’ उन्होंने कहा, ‘‘हमलोग राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के लिए प्रतिबद्ध हैं. हम यह भी सुनिश्चित करेंगे कि संशोधित नागरिकता कानून का कार्यान्वयन पश्चिम बंगाल में हो.’’

Dilip Ghosh, West Bengal BJP Chief: Once this is done Didi’s (CM Mamata Banerjee) votes will be reduced and in the coming elections, we will get 200 seats, she will not even get 50 seats. https://t.co/2ZCH4zp5Mn

— ANI (@ANI) January 19, 2020