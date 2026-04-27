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Dinesh Trivedi Appointed India High Commissioner Bangladesh Relations Hindi News

कौन हैं दिनेश त्रिवेदी, जिन्हें बनाया गया बांग्लादेश का उच्चायुक्त? पढ़ाई, करियर और कितनी है कुल संपत्ति... जानें

बीजेपी नेता दिनेश त्रिवेदी को बांग्लादेश में भारत का नया उच्चायुक्त बनाया गया है. बदलते हालात के बीच उन्हें भारत-बांग्लादेश रिश्तों को बेहतर करने की जिम्मेदारी दी गई है. उनका राजनीतिक अनुभव इस भूमिका में अहम माना जा रहा है.

Bangladesh New High Commissioner: भारत ने बांग्लादेश के साथ अपने रिश्तों को नई दिशा देने के लिए एक अहम कदम उठाया है. वरिष्ठ राजनेता दिनेश त्रिवेदी को ढाका में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है. विदेश मंत्रालय के अनुसार, वह जल्द ही अपना पदभार संभालेंगे और मौजूदा उच्चायुक्त प्रणय वर्मा की जगह लेंगे, जिन्हें यूरोपीय संघ में भारत का राजदूत बनाया जा रहा है.

ये नियुक्ति ऐसे समय पर हुई है जब भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों में कुछ चुनौतियां सामने आई हैं. हाल के महीनों में ढाका की राजनीतिक स्थिति और वहां अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर उठी चिंताओं ने दोनों देशों के रिश्तों को प्रभावित किया है. ऐसे में भारत एक ऐसे प्रतिनिधि को भेजना चाहता था जो राजनीतिक समझ और क्षेत्रीय अनुभव दोनों रखता हो.

क्यों खास है दिनेश त्रिवेदी की नियुक्ति?

दिनेश त्रिवेदी का नाम इसी कारण से खास माना जा रहा है. पश्चिम बंगाल से उनके गहरे संबंध और सीमा पार के मुद्दों की समझ उन्हें इस भूमिका के लिए उपयुक्त बनाती है. बांग्लादेश के साथ भारत के रिश्ते केवल कूटनीति तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इसमें सांस्कृतिक, आर्थिक और सुरक्षा से जुड़े कई पहलू भी शामिल हैं.

TMC में भी कर चुके हैं काम

त्रिवेदी का राजनीतिक सफर भी काफी दिलचस्प रहा है. उन्होंने करीब दो दशक तक टीएमसी के साथ काम किया और एक समय में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) के करीबी माने जाते थे. हालांकि, 2021 में उन्होंने पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया.

राजनीति के अलावा उनका प्रोफेशनल बैकग्राउंड भी मजबूत रहा है. उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट ऑस्टिन से MBA किया है और कोलकाता के सेंट जेवियर्स कॉलेज से कॉमर्स की पढ़ाई की है. शुरुआती दौर में उन्होंने एविएशन और लॉजिस्टिक्स सेक्टर में भी काम किया और अपना एयर फ्रेट बिजनेस शुरू किया था.

केंद्र में रह चुके हैं रेल मंत्री

केंद्र सरकार में रेल मंत्री रह चुके त्रिवेदी को संसद और प्रशासन दोनों का अच्छा अनुभव है. यही वजह है कि सरकार ने उन्हें एक संवेदनशील कूटनीतिक जिम्मेदारी सौंपने का फैसला लिया है. आम तौर पर ऐसे पदों पर करियर डिप्लोमैट्स की नियुक्ति होती है, लेकिन हाल के वर्षों में सरकार ने राजनीतिक चेहरों को भी विदेशों में महत्वपूर्ण पद देने का रुख दिखाया है.

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एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये कदम केवल एक नियुक्ति नहीं, बल्कि एक रणनीतिक संकेत भी है. भारत बांग्लादेश के साथ अपने रिश्तों को और मजबूत करना चाहता है, खासकर ऐसे समय में जब क्षेत्रीय राजनीति तेजी से बदल रही है. त्रिवेदी की नियुक्ति से उम्मीद है कि दोनों देशों के बीच संवाद और सहयोग को नई गति मिलेगी.

आर्थिक और सामाजिक स्तर पर भी भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध काफी महत्वपूर्ण हैं. व्यापार, सीमा प्रबंधन, कनेक्टिविटी और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर दोनों देशों की साझेदारी क्षेत्रीय स्थिरता के लिए जरूरी है. ऐसे में एक अनुभवी और राजनीतिक समझ रखने वाला चेहरा इन रिश्तों को नई दिशा दे सकता है.