नई दिल्ली: सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानकदेव जी के 550वें प्रकाश पर्व पर पूरे देश में आयोजित किये जा रहे विशेष समारोहों के क्रम में 22 अक्टूबर को 90 से अधिक देशों के राजनयिक अमृतसर स्थित स्वर्णमंदिर में दर्शन करेंगे. विदेश मंत्रालय ने शनिवार को इस आशय की जानकारी दी.

Heads of foreign missions in India to visit Golden Temple on October 22

