नयी दिल्ली: अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते राजनीतिक तनाव के बीच, भारत के विमानन नियामक डीजीसीए ने शनिवार को कहा कि भारतीय एयरलाइनों ने ‘ईरानी हवाई क्षेत्र के प्रभावित हिस्से’ से बचने और उड़ान मार्ग को उपयुक्त ढंग से पुन:निर्धारित करने का फैसला किया है.

All Indian operators in consultation with Directorate General of Civil Aviation (DGCA) have decided to avoid the affected part of Iranian Airspace to ensure safe travel for the passengers. They will re-route flights suitably. pic.twitter.com/XwxeTRbfgC

— ANI (@ANI) June 22, 2019