Discussion on Farm Laws in Rajya Sabha: संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा में किसानों के मसले पर चर्चा को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच सहमति बन गई है. केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के चल रहे आंदोलन के बीच विपक्षी दल भी इन कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं. इस मसले पर मंगलवार को संसद के दोनों सदनों में भारी हंगामा देखा गया. इसके बाद बुधवार को सरकार और विपक्ष के बीच इस मसले पर चर्चा को लेकर सहमति बन गई. सदन में इस मसले पर 15 घंटे तक चर्चा की जाएगी.

मंगलवार को विपक्षी दलों ने सदन की कार्यवाही में शामिल मुद्दों को स्थगित कर सबसे पहले किसानों के मसले पर चर्चा की मांग की थी. इसको लेकर उन्होंने खूब हंगामा भी किया था. इस कारण मंगलवार को तीन पर सदन को स्थगित करना पड़ा था.

इस मसले पर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान चर्चा होगी. किसानों के मसले पर चर्चा के लिए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का समय बढ़ाकर 10 से 15 घंटा कर दिया गया है.

संसदीय कार्यमंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि इस मसले पर दोनों पक्षों के बीच सहमति बन गई है. उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद चर्चा का समय 5 घंटा और बढ़ाने पर सहमत हो गए.

अधिक समय तक चर्चा के लिए राज्यसभा में प्रश्नकाल को स्थगित कर दिया गया है. हालांकि आप के सदस्यों ने सदन में नारेबाजी की.