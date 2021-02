नई दिल्ली: भारतीय पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि (Ravi Disha) की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने मीडिया में चल रहीं ख़बरों को लेकर टिप्पणी की है. दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi Highcourt) ने कहा कि मीडिया ये सुनिश्चित करे कि सिर्फ सत्यापित सामग्री ही प्रकाशित और प्रसारित की जाए. वह जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि (Disha Ravi) के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के सिलसिले में चल रही जांच को बाधित न करे. Also Read - दिशा रवि अरेस्ट केस: दिल्ली महिला आयोग ने पुलिस को भेजा नोटिस, गिरफ़्तारी की प्रक्रिया की जानकारी मांगी

बता दें कि दिशा रवि की तरफ से दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी कि दिल्ली पुलिस मामले की जानकारी लीक न करे और मीडिया में चल रहीं असत्यापित जानकारी भी रोकी जाए. इसे लेकर हाईकोर्ट ने सुनवाई की. दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस के किसी भी ट्वीट अथवा समाचार सामग्री को इस स्तर पर हटाने का आदेश देने से इनकार किया. दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया कि वह अपने इस रूख पर सख्ती से कायम रहे कि जांच संबंधी जानकारी उसने लीक नहीं की और न ही उसका ऐसा कोई इरादा है.

Toolkit matter: Hearing begins in Delhi HC on Disha Ravi’s plea seeking direction to Delhi Police not to leak any investigation material in relation to the FIR filed against her to any third party including the media. Senior Advocate Akhil Sibbal is appearing for Disha Ravi Also Read - Toolkit Case: दिशा रवि के बाद निकिता जैकब-शांतनु के खिलाफ भी वारंट जारी, कोर्ट में सुनवाई आज

— ANI (@ANI) February 19, 2021