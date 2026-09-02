बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, दिशा सालियान की मौत की होगी CBI जांच- पिता ने जताई थी हत्या की आशंका

Disha Salian Death Case: मुंबई में सेलिब्रिटी मैनेजर दिशा सालियान की मौत के छह साल बाद इस मामले में नया मोड़ आया है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार (सितंबर, 02, 2026) को दिशा सालियान की मौत की जांच CBI से कराने का आदेश दिया. कोर्ट का यह फैसला दिशा के पिता सतीश सालियान की याचिका पर आया है. दिशा के पिता ने अपनी बेटी की मौत की परिस्थितियों पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की थी.
जस्टिस सारंग कोतवाल और जस्टिस रंजितसिंहा राजा भोंसले की पीठ ने CBI को मामले में FIR दर्ज करने और सतीश सालियान का बयान दर्ज करने का निर्देश दिया है. अदालत ने यह भी कहा कि जांच की जिम्मेदारी किसी अनुभवी और वरिष्ठ अधिकारी को सौंपी जाए. हालांकि, कोर्ट ने साफ किया कि जब तक किसी व्यक्ति के खिलाफ अपराध सामने नहीं आता, तब तक उसे आरोपी नहीं माना जाएगा.
दिशा सालियान की मौत 8 जून 2020 को मुंबई के मलाड इलाके में एक रिहायशी इमारत की 14वीं मंजिल से गिरने के बाद हुई थी. उस समय उनकी उम्र 28 साल थी. दिशा अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर भी रह चुकी थीं. पुलिस ने घटना के बाद ‘Accidental Death Report’ (ADR) दर्ज की थी. जांच के बाद पुलिस ने दिशा की मौत को खुदकुशी करार दिया था.
दिशा के पिता सतीश सालियान ने पुलिस की जांच पर सवाल उठाते हुए पिछले साल बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया था. उन्होंने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि उनकी बेटी के साथ गैंगरेप के बाद हत्या की गई और प्रभावशाली लोगों को बचाने के लिए पूरे मामले में राजनीतिक स्तर पर पर्दा डालने की कोशिश की गई.
सतीश सालियान ने अपनी याचिका में दिशा की मौत की CBI जांच कराने और शिवसेना (UBT) नेता आदित्य ठाकरे के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की थी. उनके वकील निलेश ओझा ने भी पुलिस की जांच को लेकर कई सवाल उठाए थे. हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जांच अधिकारी दिशा की मौत से जुड़ी सभी परिस्थितियों और पहलुओं की जांच करेगा. अदालत ने यह भी कहा कि अगर जांच के दौरान कोई मामला नहीं बनता है तो सतीश सालियान इसके खिलाफ अपील कर सकते हैं.
दिशा सालियान की मौत 8 जून 2020 को हुई थी और इसके कुछ ही दिनों बाद अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत अपने बांद्रा स्थित फ्लैट में मृत पाए गए थे. दोनों घटनाओं को लेकर समय-समय पर कई तरह के सवाल और दावे सामने आते रहे हैं. अब बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद CBI जांच से दिशा की मौत से जुड़े घटनाक्रम की नए सिरे से पड़ताल होगी.
अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत जून 2020 में उनके घर पर हुई थी. अभिनेता की मौत के मामले में भी CBI जांच के आदेश दिए गए थे. जांच एजेंसी ने पिछले साल इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी. रिपोर्ट में दावा किया गया था कि अभिनेता ने खुदकुशी की थी. संबंधित अदालत ने अभी इस पर फैसला नहीं किया है.
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