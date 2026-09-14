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दिशा सालियान की मौत खुदकुशी या हत्या! 6 साल बाद दर्ज हुई FIR- क्या CBI उठा पाएगी राज से पर्दा?

Disha Salian Death Case: दिशा सालियान की मौत के मामले में CBI ने गैंगरेप, आपराधिक साजिश, सबूत नष्ट करने और गलत जानकारी देने से जुड़ी कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है.

Written by: Parinay Kumar
Updated: September 14, 2026, 2:19 PM IST
Disha Salian Death Case (2)
दिशा सालियान 8 जून, 2020 को मुंबई के मलाड में एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग की 14वीं मंजिल से गिरकर मृत पाई गई थीं.

Disha Salian Death Case: सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की 6 साल पहले हुई मौत के मामले में सीबीआई ने FIR दर्ज की है. हाल ही में दिशा के पिता की अपील पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने CBI को जांच का जिम्मा सौंपा था. न्यूज एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, CBI ने सोमवार (सितंबर, 14, 2026) को  गैंगरेप, आपराधिक साजिश, सबूत नष्ट करने और गलत जानकारी देने से जुड़ी कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. इससे पहले, सेंट्रल जांच एजेंसी ने पुलिस को पत्र लिखकर दिशा सालियान की मौत से जुड़े सभी डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड मांगे थे ताकि जांच में आसानी हो सके.

कब हुई थी दिशा सालियान की मौत?

दिशा सालियान 8 जून, 2020 को मुंबई के मलाड इलाके में एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग की 14वीं मंजिल से गिरकर मृत पाई गई थीं. इससे कुछ दिन पहले एक्टर सुशांत सिंह राजपूत अपने बांद्रा फ्लैट में मृत पाए गए थे. इसके बाद पुलिस ने सालियान के मामले में एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट (ADR) दर्ज की. पिछले हफ्ते दिशा के पिता सतीश सालियान ने अपनी बेटी की मौत जांच के मामले में CBI के सामने अपना बयान दर्ज कराया था.

और पढ़ें: सुशांत सिंह राजपूत केस में अब एक चिट्ठी ने मचाई खलबली, BJP विधायक नितेश राणे ने किए चौंकाने वाले दावे

दिशा के पिता का कई हस्तियों पर सबूत मिटाने के आरोप

अपने बयान में सतीश सालियन ने आरोप था लगाया कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उनके बेटे और शिवसेना (UBT) नेता आदित्य ठाकरे और अन्य लोगों समेत कई लोगों ने एक कथित साजिश और बाद में मामले को दबाने में अहम भूमिका निभाई. बॉम्बे हाई कोर्ट का 2 सितंबर का CBI जांच का आदेश दिशा सालियन के पिता की एक याचिका पर आया, जिसमें उन्होंने जून 2020 में उनकी बेटी की मौत की जांच में मुंबई पुलिस पर चूक का आरोप लगाया था.

दिशा के पिता ने लगाये थे कई गंभीर आरोप

कोर्ट ने छह साल तक FIR दर्ज न करने के लिए मुंबई पुलिस की खिंचाई भी की थी. कोर्ट ने यह भी कहा था कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और ADR की कॉपी सालियन की मौत के छह साल बाद भी उनके परिवार को नहीं दी गई थीं. जांच के बाद, पुलिस ने दावा किया था कि दिशा सालियन की मौत आत्महत्या का मामला था. हालांकि, उनके पिता ने पिछले साल हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उनकी बेटी के साथ गैंगरेप और हत्या की गई थी.

सुशांत की मौत की भी जांच कर रही CBI

अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत जून 2020 में उनके घर पर हुई थी. अभिनेता की मौत के मामले में भी CBI जांच के आदेश दिए गए थे. जांच एजेंसी ने पिछले साल इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी. रिपोर्ट में दावा किया गया था कि अभिनेता ने खुदकुशी की थी. संबंधित अदालत ने अभी इस पर फैसला नहीं किया है.

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परिणय कुमार को पत्रकारिता में लगभग 14 साल का अनुभव है. वह करियर की शुरुआत से ही पॉलिटिकल और स्पोर्ट्स की खबरें लिखते रहे हैं. 2008 में बिहार के ललित ... और पढ़ें

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