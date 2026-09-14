दिशा सालियान की मौत खुदकुशी या हत्या! 6 साल बाद दर्ज हुई FIR- क्या CBI उठा पाएगी राज से पर्दा?

Disha Salian Death Case: सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की 6 साल पहले हुई मौत के मामले में सीबीआई ने FIR दर्ज की है. हाल ही में दिशा के पिता की अपील पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने CBI को जांच का जिम्मा सौंपा था. न्यूज एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, CBI ने सोमवार (सितंबर, 14, 2026) को गैंगरेप, आपराधिक साजिश, सबूत नष्ट करने और गलत जानकारी देने से जुड़ी कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. इससे पहले, सेंट्रल जांच एजेंसी ने पुलिस को पत्र लिखकर दिशा सालियान की मौत से जुड़े सभी डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड मांगे थे ताकि जांच में आसानी हो सके.
दिशा सालियान 8 जून, 2020 को मुंबई के मलाड इलाके में एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग की 14वीं मंजिल से गिरकर मृत पाई गई थीं. इससे कुछ दिन पहले एक्टर सुशांत सिंह राजपूत अपने बांद्रा फ्लैट में मृत पाए गए थे. इसके बाद पुलिस ने सालियान के मामले में एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट (ADR) दर्ज की. पिछले हफ्ते दिशा के पिता सतीश सालियान ने अपनी बेटी की मौत जांच के मामले में CBI के सामने अपना बयान दर्ज कराया था.
STORY | CBI registers FIR in celebrity manager Disha Salian death case
The CBI has registered an FIR in connection with the death of Disha Salian, former manager of late actor Sushant Singh Rajput, officials said on Monday.
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— Press Trust of India (@PTI_News) September 14, 2026
अपने बयान में सतीश सालियन ने आरोप था लगाया कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उनके बेटे और शिवसेना (UBT) नेता आदित्य ठाकरे और अन्य लोगों समेत कई लोगों ने एक कथित साजिश और बाद में मामले को दबाने में अहम भूमिका निभाई. बॉम्बे हाई कोर्ट का 2 सितंबर का CBI जांच का आदेश दिशा सालियन के पिता की एक याचिका पर आया, जिसमें उन्होंने जून 2020 में उनकी बेटी की मौत की जांच में मुंबई पुलिस पर चूक का आरोप लगाया था.
कोर्ट ने छह साल तक FIR दर्ज न करने के लिए मुंबई पुलिस की खिंचाई भी की थी. कोर्ट ने यह भी कहा था कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और ADR की कॉपी सालियन की मौत के छह साल बाद भी उनके परिवार को नहीं दी गई थीं. जांच के बाद, पुलिस ने दावा किया था कि दिशा सालियन की मौत आत्महत्या का मामला था. हालांकि, उनके पिता ने पिछले साल हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उनकी बेटी के साथ गैंगरेप और हत्या की गई थी.
अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत जून 2020 में उनके घर पर हुई थी. अभिनेता की मौत के मामले में भी CBI जांच के आदेश दिए गए थे. जांच एजेंसी ने पिछले साल इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी. रिपोर्ट में दावा किया गया था कि अभिनेता ने खुदकुशी की थी. संबंधित अदालत ने अभी इस पर फैसला नहीं किया है.
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