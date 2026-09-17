दिशा सालियान के पिता ने आदित्य ठाकरे को भेजा 500 करोड़ रुपये का मानहानि नोटिस, जानें क्या है पूरा मामला

Disha Salian Death Case: सतीश सालियान ने मानहानि के तौर पर 500 करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग की है. इसके अलावा उन्होंने बिना शर्त और सार्वजनिक रूप से लिखित माफी मांगने को कहा है.

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सेलिब्रिटी मैनेजर दिशा सालियान की 8 जून 2020 को मुंबई के मलाड इलाके में एक ऊंची इमारत से गिरने के बाद मौत हो गई थी. (Photo: AI)

Disha Salian Death Case: सीबीआई को जांच का जिम्मा सौंपे जाने के बाद से दिशा सालियान की मौत का मामला 6 साल बाद एक बार फिर सुर्खियों में है. बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने इस मामले में FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. इन सबके बीच दिशा के पिता सतीश सालियान (Satish Salian) ने शिवसेना (UBT) नेता आदित्य ठाकरे (Aaditya Thackeray) और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) को 500 करोड़ रुपये का मानहानि नोटिस भेजा है. न्यूज एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, नोटिस में आरोप लगाया गया है कि दोनों नेताओं ने उनकी बेटी की मौत की जांच और न्याय की मांग को राजनीतिक मकसद से प्रेरित बताकर उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की

नोटिस में आदित्य ठाकरे पर क्या आरोप?

सतीश सालियान की ओर से भेजे गए कानूनी नोटिस में दावा किया गया है कि आदित्य ठाकरे ने उनकी न्याय की मांग को राजनीतिक और दुर्भावनापूर्ण बताया. नोटिस के मुताबिक, उनके प्रयासों को इस तरह पेश किया गया, जिससे यह संदेश गया कि एक बेटी की मौत की जांच की मांग करने वाला पिता न्यायिक प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल कर रहा है. नोटिस में इन कथित बयानों को झूठा, निराधार और मानहानिकारक बताया गया है. इसमें कहा गया है कि ऐसे आरोपों से सतीश सालियान की ईमानदारी, विश्वसनीयता और उनकी कानूनी कार्रवाई की मंशा पर सवाल उठते हैं. नोटिस में यह भी आरोप लगाया गया है कि आदित्य ठाकरे ने दावा किया था कि CBI पहले ही मामले की जांच कर उन्हें क्लीन चिट दे चुकी है.

Satish Salian, the father of the late Disha Salian, has issued a ₹500 crore defamation notice to Shiv Sena (UBT) leader Aaditya Thackeray and NCP (SP) leader Anil Deshmukh. He has demanded an apology, retraction of the statements, and ₹500 crore in damages, giving them seven… pic.twitter.com/3heIEriFdi — IANS (@ians_india) September 17, 2026

इसके अलावा, नोटिस में कथित तौर पर यह भी कहा गया है कि सतीश सालियान का इस्तेमाल आदित्य ठाकरे को परेशान करने के लिए किया जा रहा था. नोटिस के अनुसार, अनिल देशमुख ने भी इस दावे का समर्थन किया था. 23 मार्च 2025 को अनिल देशमुख द्वारा दिशा सालियान मामले को आदित्य ठाकरे को बदनाम करने की साजिश बताए जाने का भी नोटिस में उल्लेख किया गया है.

500 करोड़ रुपये के साथ सार्वजनिक माफी की मांग

सतीश सालियान ने मानहानि के तौर पर 500 करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग की है. इसके अलावा उन्होंने दोनों नेताओं से बिना शर्त और सार्वजनिक रूप से लिखित माफी मांगने को कहा है. नोटिस में कथित तौर पर यह मांग भी रखी गई है कि माफी प्रमुख प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित और प्रसारित की जाए. साथ ही दोनों नेताओं के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर कम से कम तीन मिनट का वीडियो माफीनामा अपलोड करने की मांग की गई है.

क्या है दिशा सालियान मौत मामला?

28 साल की सेलिब्रिटी मैनेजर दिशा सालियान की 8 जून 2020 को मुंबई के मलाड इलाके में एक ऊंची इमारत से गिरने के बाद मौत हो गई थी. शुरुआत में पुलिस ने इसे दुर्घटना मानते हुए ‘Accidental Death Report’ दर्ज की थी. दिशा ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी सेलिब्रिटी मैनेजर के तौर पर काम किया था. दिशा की मौत के कुछ ही दिनों बाद सुशांत सिंह राजपूत की भी मौत हो गई.

दिशा के पिता ने खटखटाया था अदालत का दरवाजा

सतीश सालियान ने बाद में बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया और अपनी बेटी की मौत की नए सिरे से जांच तथा FIR दर्ज करने की मांग की. उनकी याचिका में सामूहिक दुष्कर्म और हत्या समेत कई गंभीर आरोपों की जांच की मांग की गई थी. याचिका में आदित्य ठाकरे, डिनो मोरिया और सूरज पंचोली समेत कई लोगों की भूमिका की जांच की मांग का भी उल्लेख हुआ.

आदित्य ठाकरे ने क्या कहा?

आदित्य ठाकरे ने दिशा सालियान से किसी भी तरह के संबंध से इनकार किया है. उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वह न तो दिशा से कभी मिले और न ही उनकी उनसे कोई जान-पहचान थी. उन्होंने इस केस से अपने नाम को जोड़ने को राजनीतिक मकसद से किया जा रहा प्रयास बताया. इन सबके बीच, CBI ने सितंबर 2026 में मामले में FIR दर्ज की है. FIR में कई लोगों के नाम जांच के दायरे में होने की बात सामने आई है. अब जांच एजेंसी मामले से जुड़े पुलिस रिकॉर्ड, गवाहों, फोरेंसिक और पोस्टमार्टम से संबंधित पहलुओं समेत विभिन्न बिंदुओं की नए सिरे से जांच कर रही है.