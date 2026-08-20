राजस्थान, बंगाल समेत 8 राज्यों में अब जिलाधिकारी दे सकेंगे भारतीय नागरिकता! गृह मंत्रालय ने बदले नियम

केंद्र सरकार ने सिटिज़नशिप (थर्ड अमेंडमेंट) रूल्स 2026 नोटिफाई कर दिया है. इसके बाद अब इन 8 राज्यों-केंद्र शासित प्रदेशों के जिला कलेक्टर धारा 6B के तहत नागरिकता आवेदनों की जांच कर नागरिकता दे सकेंगे.

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जिला कलेक्टर अब धारा 6B के तहत नागरिकता आवेदनों की जांच कर नागरिकता दे सकेंगे. (Photo: AI)

केंद्र सरकार ने नागरिकता के नियमों में बड़ा बदलाव किया है. गृह मंत्रालय ने गुजरात, राजस्थान, पंजाब, पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा (आदिवासी इलाकों को छोड़कर), जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के जिलाधिकारियों को नागरिकता देने का अधिकार दे दिया है. अब इन 8 राज्यों-केंद्र शासित प्रदेशों के जिला कलेक्टर धारा 6B के तहत नागरिकता आवेदनों की जांच कर नागरिकता दे सकेंगे. न्यूज एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्र सरकार ने बुधवार (अगस्त, 20, 2026) को सिटिज़नशिप (थर्ड अमेंडमेंट) रूल्स 2026 को नोटिफाई किया. इससे इन राज्यों और UTs के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरों को ‘रजिस्ट्रेशन या नेचुरलाइजेशन’ के लिए नागरिकता चाहने वाले एप्लीकेशन को प्रोसेस करने का अधिकार मिल गया.

जिलाधिकारियों को मिले क्या-क्या अधिकार?

अधिसूचित नियमावली में कहा गया, ‘जब जिलाधिकारी आश्वस्त हो जाएंगे कि आवेदक पंजीकरण या प्राकृतिकरण (जैसा भी मामला हो) के लिए सही और उपयुक्त व्यक्ति है तो वह उसे भारत की नागरिकता दे देंगे.’ अधिसूचना के मुताबिक इन राज्यों में जिलाधिकारी उन ‘अधिकार-प्राप्त समितियों’ और ‘नामित अधिकारियों’ का स्थान लेंगे, जिनके पास पूर्व में ये अधिकार थे. गृह मंत्रालय ने राजपत्र अधिसूचना में इन इलाकों के जिलाधिकारियों को निर्धारित नियमों के अनुसार ऐसे आवेदनों को ‘स्वीकार करने, उनकी जांच करने और उनका निस्तारण करने’ का अधिकार दिया है.

किन-किन राज्यों में लागू होंगे नियम?

नए नियम उन आवेदकों पर लागू होंगे हैं जो नागरिकता पाना चाहते हैं और आम तौर पर गुजरात, राजस्थान, पंजाब, पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर और लद्दाख केंद्र-शासित प्रदेशों में रहते हैं. असम और त्रिपुरा में इन नियमों में जनजातीय इलाकों को विशेष तौर पर शामिल नहीं किया गया है. नए नियमों के तहत, पंजीकण या प्राकृतिकरण के लिए ‘इलेक्ट्रॉनिक’ तरीके से अनुरोध स्वीकार करने के लिए जिलाधिकारी को ‘सक्षम प्राधिकार’ बनाया गया है. सरकार ने अधिसूचित क्षेत्रों की उन समितियों या जिला-स्तरीय समितियों को सभी लंबित आवेदन तत्काल संबंधित जिलाधिकारी को भेजने के निर्देश दिये हैं.

सरकारी अधिसूचना में क्या?

नागरिकता के लिए आवेदन करने पर प्रणाली स्वत: एक पावती जारी करेगी. इसके बाद जिलाधिकारी सभी जमा किये गए दस्तावेजों की जांच करेंगे और आवेदक की योग्यता तय करने के लिए आवश्यक पूछताछ करेंगे. अधिसूचना में कहा गया, ‘जिलाधिकारी, आवेदन के साथ जमा किए गए दस्तावेजों की जांच करेंगे, आवेदक की उपयुक्तता का पता लगाने के लिए जरूरी पूछताछ करेंगे, कानून की दूसरी अनुसूची में बताई गई निष्ठा की शपथ दिलाएंगे और धारा 6B के तहत आवेदक की पात्रता के बारे में स्वयं को संतुष्ट करेंगे.’

आवेदन खारिज करने का भी अधिकार

अधिसूचना के मुताबिक अगर जिलाधिकारी को यह यकीन हो जाता है कि आवेदक ‘योग्य और उपयुक्त व्यक्ति’ है, तो उन्हें सीधे भारतीय नागरिकता देने का अधिकार है. आखिरी कदमों के तौर पर, जिलाधिकारी को कानून के मुताबिक निष्ठा की शपथ दिलानी होती है. हालांकि, नए नियमों में आवेदकों के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की अनिवार्य आवश्यकताएं बरकरार रखी गई हैं. अधिसूचित नियमावली में कहा गया, ‘अगर कोई आवेदक उचित मौके दिए जाने के बावजूद आवेदन पर हस्ताक्षर करने और निष्ठा की शपथ लेने के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं होता है तो जिलाधिकारी आवेदन को खारिज कर सकते हैं.’

(इनपुट: PTI)