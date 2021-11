Diwali 2021: जवानों के साथ दिवाली मनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) जम्मू कश्मीर के नौशेरा (Nowshera) सेक्टर पहुंच गए हैं. इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने दीपावली के शुभअवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं भी दी हैं.Also Read - Diwali 2021 Matka Phirni Recipe In Hindi: दिवाली बन जाएगी औप भी स्पेशल, मेहमानों को खिलाएं मटका फिरनी, यहां पढ़ें आसान रेसिपी

प्रधानमंत्री ने गुरुवार सुबह ट्वीट किया, 'दीपावली के पावन अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं. मेरी कामना है कि यह प्रकाश पर्व आप सभी के जीवन में सुख, संपन्नता और सौभाग्य लेकर आए. Wishing everyone a very Happy Diwali.

Prime Minister Narendra Modi arrives in Nowshera, Jammu, to celebrate #Diwali with soldiers pic.twitter.com/Eob4aUkOBn

— ANI (@ANI) November 4, 2021