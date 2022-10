Diwali 2022: दिवाली पूरे देश में धूमधाम से मनाई जा रही है. देश भर में लोग जश्न में डूबे हुए हैं. रौशनी के त्यौहार पर लोग एक दूरे को शुभकामनायें दे रहे हैं. पूरे देश में रौशनी से जगमग हो रहा है. अलग-अलग जगहों पर लोग ख़ुशी मना रहे हैं. दिवाली की पूजा के लिए शुभ समय शाम 7 बजकर 10 मिनट से शुरू हुआ. पूजा अर्चना के साथ ही लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई, दीये जलाए और आतिशबाजी भी देखने को मिल रही है.Also Read - दिवाली पार्टी: ग्लैमरस शहनाज गिल ने गुरु रंधावा संग मनाई दीपावली, रोमांटिक डांस का वीडियो हुआ वायरल

पंजाब का गोल्डन टेम्पल भी दिवाली के जश्न में डूबा नज़र आया. गोल्डन टेम्पल को पूरी तरह से रौशनी से नहला दिया गया. यहां आतिशबाजी भी की गई.

#WATCH | Punjab: Golden Temple in Amritsar illuminated and fireworks displayed on the occasion of #Diwali pic.twitter.com/s8m7B0BZIg — ANI (@ANI) October 24, 2022

पीएम नरेंद्र मोदी कारगिल में भारतीय सेना के जवानों के बीच दिवाली मनाने पहुंचे. उन्होंने यहां जवानों को मिठाई खिलाई. पीएम पिछले कई सालों से हर साल सेना के जवानों के बीच दिवाली मनाने को जाते हैं.

सीआरपीएफ जवानों ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में दीवानी मनाई. जवान फुलझड़ी जलाते नज़र आये.

न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया के कई देशों में दिवाली का जश्न मनाया जा रहा है. ऑस्ट्रेलिया के सिडनी ओपेरा हाउस भी दिवाली के मौके पर पूरी तरह से जगमग दिखा.

The Sydney Opera House in Australia lit up on the occasion of #Diwali 🪔 (Pic: Consulate General of India, Sydney) pic.twitter.com/e9bi1skrtL — ANI (@ANI) October 24, 2022

ब्रिटेन के शाही परिवार ने भी दिवाली की शुभकामनायें दी हैं.