Diwali 2023 Celebration In All Over Country People Light Sparklers And Burst Firecrackers

Happy Diwali 2023: दिवाली का जश्न शुरू, रोशनी से जगमग हुआ देश; कई जगहों पर जमकर आतिशबाजी | देखें VIDEO

देश में दिवाली का जश्न मनाया जा रहा है.

Diwali 2023 Celebration: देश में दिवाली का जश्न शुरू हो गया है. शुभ मुहूर्त में पूजा के बाद लोग दीये जला रहे हैं. इसके साथ ही देश में कई जगहों पर आतिशबाजी के नजारे भी देखने को मिल रहे हैं. हालांकि प्रदूषण के चलते दिल्ली सहित कई राज्य ऐसे हैं जिन्होंने आतिशबाजी पर या तो प्रतिबंध लगाया है या फिर ग्रीन आतिशबाजी के लिए समय निर्धारित किया है. भयंकर वायु प्रदूषण के चलते दिल्ली में प्रदूषण पर पूरी तरह इस रोक है.

PM Modi ने सेना के जवानों के साथ इस अंदाज में मनाई Diwali, कहा- जहां आर्मी, वो जगह मंदिर | VIDEO

दिवाली के मौके पर देश की राजधानी दिल्ली के इंडिया गेट और कर्त्तव्य पथ को सजाया गया है. राष्ट्रपति भवन भी जगमग है. क़ुतुब मीनार पर लाइटिंग की गई है.

#WATCH | Drone shots from Delhi show the city adorned with colourful lights on the occasion of #Diwali Visuals from Geeta Colony. pic.twitter.com/UYakkwxWYf — ANI (@ANI) November 12, 2023

दिल्ली के सभी प्रमुख पर्यटक स्थलों को सजाया गया. अक्षरधाम मंदिर भी अलग ही छटा बिखेर रहा है.

#WATCH | Delhi’s Swaminarayan Akshardham temple illuminated, on the occasion of Diwali pic.twitter.com/A7BgrOu5vv — ANI (@ANI) November 12, 2023

पंजाब के अमृतसर में गोल्डन टेम्पल में बंदी छोर दिवस और दिवाली का जश्न मनाया जा रहा है. बेहतरीन सजावट के साथ ही यहां आतिशबाजी की गई.

#WATCH | Punjab: Fireworks adorn the sky around the Golden Temple in Amritsar, on the occasion of Bandi Chhor Diwas and Diwali. pic.twitter.com/PaVRW1SBGk — ANI (@ANI) November 12, 2023

उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड सहित देश के सभी राज्यों में दिवाली की धूम है.

#WATCH | Uttar Pradesh | People light sparklers and burst firecrackers as they celebrate the festival of #Diwali Visuals from Lucknow. pic.twitter.com/nSWSvZHI7O — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) November 12, 2023

पीएम मोदी आज दिन में ही हिमाचल प्रदेश के लेप्चा में भारतीय सेना के जवानों के साथ दिवाली मना चुके हैं. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पीएम मोदी को दिवाली की बधाई दी.