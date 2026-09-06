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दिवाली पर घर जाने वालों के लिए खुशखबरी! शुरू हुई ट्रेन टिकट की बुकिंग, मारामारी से बचने कर लें ये काम

Indian Railways News: दिवाली 2026 के लिए ट्रेन टिकट बुकिंग 6 सितंबर से सुबह 8 बजे शुरू होगी. रेलवे ने यात्रियों को जल्दी टिकट बुक करने और स्पेशल ट्रेनें चेक करने की सलाह दी.

Written by: Rishabh Kumar
Published: September 6, 2026, 7:50 PM IST
Indian Railways

Indian Railways News: दिवाली 2026 पर घर जाने वाले यात्रियों के लिए ट्रेन टिकट बुकिंग को लेकर जरूरी अपडेट है. रेलवे के मुताबिक, दिवाली के लिए एडंवास रिर्जवेंशन पीरियड यानी ARP के तहत टिकट बुकिंग 6 सितंबर से शुरू होगी. इस साल दिवाली 8 नवंबर को मनाई जाएगी. रेलवे की मौजूदा रिजर्वेंशन व्यवस्था के अनुसार यात्री यात्रा की तारीख से 60 दिन पहले टिकट बुक कर सकते हैं. बुकिंग सुबह 8 बजे से शुरू होगी. त्योहार के समय ट्रेनों में भीड़ काफी बढ़ जाती है, इसलिए रेलवे ने यात्रियों से पहले से टिकट बुक करने की सलाह दी है.

रेलवे ने क्यों दी जल्दी टिकट बुक करने की सलाह?

दिवाली के दौरान दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और दूसरे बड़े शहरों से अपने घर जाने वाले यात्रियों की संख्या काफी बढ़ जाती है. खासकर बिहार, उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों के लिए चलने वाली ट्रेनों में सीटों की मांग ज्यादा रहती है. ऐसे में आखिरी समय तक टिकट का इंतजार करने पर मनपसंद ट्रेन या सीट मिलना मुश्किल हो सकता है. रेलवे ने यात्रियों से कहा है कि वे अपनी यात्रा पहले से प्लान करें और टिकट बुकिंग शुरू होते ही रिजर्वेंशन करा लें. इससे त्योहार के समय होने वाली लॉस्ट टाइम की मारामारी से बचने में मदद मिलेगी.

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इन रूट्स पर सबसे ज्यादा रहती है भीड़

त्योहार के दौरान कुछ रूट्स पर टिकट की मांग सामान्य दिनों के मुकाबले काफी ज्यादा रहती है. इनमें दिल्ली-पटना, पटना-अहमदाबाद, पटना-उधना, मुंबई-पटना, हावड़ा-पटना, बेंगलुरु-पटना और वाराणसी-दिल्ली जैसे रूट शामिल हैं. इसके अलावा कानपुर-दिल्ली, लुधियाना-पटना, चेन्नई-पटना, हैदराबाद-पटना और दिल्ली-गोरखपुर रूट पर भी यात्रियों की संख्या बढ़ती है. इन रूट्स पर सफर करने वालों के लिए जल्दी booking करना फायदेमंद रहेगा. अगर आपकी यात्रा की तारीख तय है, तो बुकिंग खुलने के समय ही IRCTC या रेलवे बुकिंग सिस्टम पर सीट चेक करना बेहतर होगा.

रेलवे ने चलाई कई फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें

दिवाली और दूसरे त्योहारों के दौरान बढ़ती भीड़ को संभालने के लिए रेलवे ने कई फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों का भी ऐलान किया है. इनमें मुंबई सेंट्रल-कटिहार, कानपुर सेंट्रल-गुवाहाटी, कटिहार-अमृतसर और डिब्रूगढ़-कोलकाता के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेनें शामिल हैं. इनके अलावा वाराणसी-दिल्ली, अयोध्या कैंट-आनंद विहार, चंडीगढ़-पटना, फिरोजपुर-पटना और आनंद विहार-जोगबनी जैसे रूट्स पर भी स्पेशल सर्विस की घोषणा की गई है. कुछ ट्रेनों के अतिरिक्त फेरे सितंबर से नवंबर तक चलेंगे, जिससे यात्रियों को सामान्य ट्रेनों के अलावा दूसरे विकल्प भी मिल सकेंगे.

टिकट बुक करने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

अगर आप दिवाली पर ट्रेन से घर जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो पहले अपनी यात्रा की तारीख और रूट तय कर लें. बुकिंग 6 सितंबर को सुबह 8 बजे शुरू होगी, इसलिए समय से पहले टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म पर लॉगिन करके तैयार रहना बेहतर होगा. खास भीड़ वाले रूट पर टिकट जल्दी भर सकते हैं. टिकट नहीं मिलने पर फेस्टिवल के शेड्यूल और उपलब्धता भी चेक की जा सकती है. रेलवे का कहना है कि एडंवास बुकिंग से यात्री अपनी यात्रा बेहतर तरीके से प्लान कर सकते हैं और त्योहार के दौरान सफर को ज्यादा आरामदायक बना सकते हैं.

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ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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