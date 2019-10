नई दिल्ली: देश भर में दिवाली की धूम है. दिवाली धूमधाम से मनाई जा रही है. लोग दिवाली के जश्न में डूबे हुए हैं. गांव, शहर से लेकर सीमा तक पर जवान दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं. लोग दिवाली की एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं. पीएम नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के राजौरी पहुंच जवानों के बीच दिवाली का जश्न मनाया. पीएम ने अपने हाथों से जवानों को मिठाई खिलाई. बॉलीवुड सितारे भी दिवाली मना रहे हैं. उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर को सजाया गया है.

Prime Minister Narendra Modi called on President Kovind and exchanged #Diwali greetings, today. pic.twitter.com/NlzgSPYpyP

मुहूर्त के दौरान पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना हुई. शाम होते-होते दीयों और इलेक्ट्रॉनिक लाइट्स से चारों ओर रौशनी फ़ैल गई. दिल्ली में वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए आतिशबाजी पर प्रतिबन्ध थ. ग्रीन और चुनिंदा आतिशबाजी के लिए ही इजाजत दी गई थी, लेकिन दिल्ली में कई जगहों पर खूब आतिशबाजी चलाई गई.

दिवाली के मौके पर सीमा पर तैनात जवानों ने भी जश्न मनाया. पीएम ने जवानों की ख़ुशी को दोगुना कर दिया जब वह जवानों के साथ दिवाली मनाने जम्मू कश्मीर पहुंच गए.

राजौरी में पीएम ने जवानों के साथ ख़ुशी बांटते हुए उन्हें अपने हाथों से मिठाई खिलाई और बधाई दी. पीएम ने इस मौके पर कहा कि सभी अपने परिवारों के साथ जश्न मना रहे हैं. इसलिए मैं भी अपने परिवार के साथ जश्न मनाने का फैसला किया और यहां आपके (जवानों) के बीच आ गया. आप मेरा परिवार हैं.

Jammu and Kashmir: Prime Minister Narendra Modi distributed sweets among Army personnel in Rajouri, today. PM Modi celebrated #Diwali with Army personnel in Rajouri this year. pic.twitter.com/DNosI3j1AF

— ANI (@ANI) October 27, 2019