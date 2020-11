नई दिल्ली: देश भर में दिवाली की धूम है. मंदिरों से लेकर घरों तक हर जगह रोशन हो गई है. दीयों से जगमग है. उप राष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने परिवार के साथ दीये जलाए. वहीं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी परिवार के साथ जश्न मनाते दिखे. Also Read - NCP लीडर शरद पवार का मां के लिए भावुक पत्र, लिखा- मैं दिवाली के दिन आपकी कमी महसूस करता हूं

दीपावली की रात को धन और वैभव की देवी लक्ष्मी माता औऱ रिद्धि सिद्धि के स्वामी गणेण जी की पूजा की जाती है. कहा जाता है कि जो इस दिन लक्ष्मी माता और गणेश भगवान की पूजा करता है उसे पूरे साल सौभाग्य की प्राप्ति होती है और उसके घर में हमेशा बरकत रहती है.

Delhi: Defence Minister Rajnath Singh and his family light earthen lamp at their residence on #Diwali pic.twitter.com/rEKQa00Ijk — ANI (@ANI) November 14, 2020

अधिकतर जगहों पर 7 बजे से पूजा शुरू हुई. इसके बाद दीये, लाइट्स जलाई गईं. अयोध्या में एक पहले से दिवाली की धूम है. वहाँ एक बार में लाखों दीये जलाए गए हैं.

#WATCH Punjab: People burst crackers in Ludhiana to celebrate #Diwali The state government has allowed green crackers from 8 pm to 10 pm on the occasion, in the wake of a rise in air pollution. pic.twitter.com/zSgf3pgDxa — ANI (@ANI) November 14, 2020

कई जगहों पर प्रतिबन्ध के बाद भी आतिशबाजी की गई. आतिशबाजी के कारण दिल्ली में हालात और खराब हो गए हैं. धुंध और ज्यादा छा गई हैं.

Delhi: Parliament building, North Block, and South Block illuminated on the occasion of #Diwali pic.twitter.com/Mlg9Kx9NTo — ANI (@ANI) November 14, 2020

दिवाली के मौके पर संसद भी जगमग हो गई. संसद के नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को पूरी तरह से सजा दिया गया.