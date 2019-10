नई दिल्ली: देश में आज दिवाली (Diwali 2019) की धूम है. सौहार्द पूर्ण ढंग से दिवाली मनाई जा रही है. हर धर्म के लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं. ऐसे में हजरत निज़ामुद्दीन औलिया दरगाह पर मुस्लिम भी पीछे नहीं रहे. दरगाह पर मुस्लिमों ने दिवाली (Diwali Celebration on Hazrat Nizamuddin Auliya dargah) का जश्न मनाते हुए दीये जलाए. दरगाह के मुख्य परिसर में रंगोली बनाई गई. रंगोली के आसपास दीये जलाए गए. मुस्लिम महिलाओं ने यहां रंगोली बनाई.

दिवाली का जश्न मनाकर मुस्लिमों ने हिन्दू-मुस्लिम एकता का संदेश दिया. ये संदेश भी दिया कि देश के हर सुख-दुःख, तीज त्यौहार पर सभी साथ हैं. निज़ामुद्दीन औलिया दरगाह पर दिवाली के जश्न की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं. लोग तारीफ़ कर रहे हैं.

No! This is not Ayodhya, Kashi or Mathura. This beautiful picture (2017) is of Dargah Hazrat Nizamuddin shared by @iamrana . This is the true essence of my country. This is the message of peace being spread by people like Brother @RahulEaswar today. pic.twitter.com/NbedNhYijk

— FURQUAN MOHD (@mohdfurquanLko) October 27, 2019