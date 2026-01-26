Hindi India Hindi

Dj Lights Party Beams Can Burn Your Retina Eye Surgeon Shares Shocking Case

DJ की लेजर लाइट बन सकती है आंखों के लिए खतरा! पार्टी बीम्स से झुलस सकती है रेटिना, डॉक्टर ने बताया डरावना सच

DJ पार्टी में इस्तेमाल होने वाली लेजर लाइट आंखों के लिए खतरनाक हो सकती है. एक बच्चे की आंख की रेटिना लेजर से जल गई, जिससे नजर कमजोर हो गई. डॉक्टरों ने लेजर लाइट में सीधे देखने से बचने की सलाह दी है.

आजकल शादियों, क्लब पार्टियों, धार्मिक आयोजनों और DJ नाइट्स में लेजर लाइट्स का इस्तेमाल आम हो गया है. रंग-बिरंगी तेज रोशनी माहौल को रोमांचक बना देती है, लेकिन यही चमक आंखों के लिए गंभीर खतरा भी बन सकती है. हाल ही में सामने आए एक मेडिकल केस ने इस खतरे को और भी स्पष्ट कर दिया है, जहां DJ लेजर लाइट में बार-बार देखने से एक युवक की आंख की रेटिना झुलस गई.

नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. आशीष मरकन ने इस चौंकाने वाले मामले को साझा किया। उनके अनुसार, एक युवा मरीज अचानक दाहिनी आंख से कम दिखाई देने की शिकायत लेकर आया. जांच में पाया गया कि उसकी दृष्टि क्षमता पहले से काफी कम हो चुकी थी. जब आंख की गहराई से जांच की गई, तो रेटिना के मध्य हिस्से यानी मैक्युला में चोट पाई गई. पूछताछ में सामने आया कि युवक ने पार्टी के दौरान बार-बार DJ की लेजर लाइट्स की ओर सीधे देखा था.

डॉक्टरों के अनुसार, इस तरह की समस्या को ‘लेजर-इंड्यूस्ड मैक्युलोपैथी’ कहा जाता है. इसमें तेज और उच्च ऊर्जा वाली लेजर किरणें आंख के सबसे संवेदनशील हिस्से, मैक्युला, को नुकसान पहुंचाती हैं. मैक्युला साफ और तेज देखने के लिए जिम्मेदार होता है. जब यह क्षतिग्रस्त होता है, तो व्यक्ति को धुंधला दिखना, चीजें टेढ़ी नजर आना या बीच में काला धब्बा दिखने जैसी दिक्कतें हो सकती हैं.

यह खतरा सिर्फ लंबे समय तक देखने से ही नहीं, बल्कि बार-बार थोड़ी-थोड़ी देर तक लेजर के संपर्क में आने से भी हो सकता है. खासकर वे लेजर लाइट्स जो तय सुरक्षा मानकों से ज्यादा पावर की होती हैं, आंखों के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकती हैं. इससे पहले भी डॉक्टरों के संगठनों ने इस मुद्दे पर चिंता जताई है. विशेषज्ञों का कहना है कि 5 मिलीवॉट से ज्यादा पावर वाली लेजर लाइट्स अगर आंखों पर सीधी पड़ें, तो रेटिना में जलन, सूजन या रक्तस्राव तक हो सकता है. गंभीर मामलों में यह नुकसान इलाज के बाद भी पूरी तरह ठीक नहीं होता.

आंखों पर लेजर का असर

लेजर लाइट्स को अलग-अलग श्रेणियों में बांटा गया है. क्लास 1 लेजर सबसे सुरक्षित मानी जाती हैं, जबकि क्लास 3 और क्लास 4 लेजर मानव शरीर के लिए खतरनाक होती हैं. दुर्भाग्य से कई आयोजनों में बिना अनुमति या खराब गुणवत्ता वाली हाई-पावर लेजर लाइट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे जोखिम और बढ़ जाता है. आंखों पर लेजर का असर वैसा ही होता है, जैसे धूप को आवर्धक कांच से कागज पर केंद्रित किया जाए. लेजर की किरणें सीधे रेटिना पर फोकस होती हैं और उसे जला सकती हैं. इसके लक्षणों में अचानक नजर कम होना, पढ़ने में दिक्कत, आंखों में दर्द, सिरदर्द और रोशनी से चुभन शामिल हैं.

विशेषज्ञों की सलाह है कि किसी भी पार्टी या कार्यक्रम में लेजर लाइट्स की ओर सीधे न देखें. बच्चों और युवाओं को खास तौर पर सतर्क रहने की जरूरत है. अगर लेजर के संपर्क के बाद आंखों में कोई परेशानी महसूस हो, तो तुरंत नेत्र विशेषज्ञ से जांच कराएं. समय पर इलाज से कुछ मामलों में नजर को बचाया जा सकता है, लेकिन लापरवाही स्थायी नुकसान का कारण बन सकती है. चमक-दमक के इस दौर में आंखों की सुरक्षा को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है. इसलिए अगली बार पार्टी एन्जॉय करते वक्त, अपनी आंखों का ख्याल रखना न भूलें.

