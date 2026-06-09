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CM बनते ही बदले अंदाज! डीके शिवकुमार ने सेब खाकर भीड़ पर फेंक दिया, अब वायरल हो गया Video

कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने अपने निर्वाचन क्षेत्र के दौरे के दौरान सेबों की माला से एक सेब खाकर बचा हुआ हिस्सा समर्थकों की भीड़ पर फेंक दिया.

Written by: Tanuja Joshi
Published: June 9, 2026, 5:06 PM IST
CM बनते ही बदले अंदाज! डीके शिवकुमार ने सेब खाकर भीड़ पर फेंक दिया, अब वायरल हो गया Video

DK Shivakumar Viral Video: कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार का एक वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि उन्होंने सेब का एक बाइट खाया और बचा हुआ सेब भीड़ के ऊपर फेंक दिया. अपने गृह निर्वाचन क्षेत्र कनकपुरा के दौरे के दौरान शिवकुमार ने समर्थकों के बीच ऐसा कदम उठाया, जिसका वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार कनकपुरा पहुंचे शिवकुमार का कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने भव्य स्वागत किया. जगह-जगह फूलों की बारिश, पटाखों की गूंज और नारेबाजी के बीच उन्हें एक विशाल माला पहनाई गई, जो सैकड़ों किलो सेबों और फूलों से तैयार की गई थी. माला इतनी बड़ी थी कि उसे क्रेन की मदद से उठाना पड़ा.

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हरोहल्ली इलाके में आयोजित स्वागत कार्यक्रम के दौरान शिवकुमार अपने वाहन के ऊपर खड़े होकर समर्थकों का अभिवादन कर रहे थे. इसी बीच उन्होंने विशाल माला से एक सेब तोड़ा, उसका एक कौर खाया और फिर बचा हुआ हिस्सा भीड़ की ओर उछाल दिया. वहां मौजूद कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ इस पल का स्वागत किया और वीडियो रिकॉर्ड करने लगे.

यहां देखें वीडियो-

वीडियो देख क्या बोले लोग?

कुछ ही समय में ये वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से फैल गया. कई लोगों ने इसे मुख्यमंत्री और समर्थकों के बीच आत्मीय जुड़ाव का प्रतीक बताया. समर्थकों का कहना है कि शिवकुमार ने माहौल को हल्का-फुल्का बनाने और लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए ऐसा किया.

हालांकि, वीडियो पर सभी प्रतिक्रियाएं सकारात्मक नहीं रहीं. कुछ लोगों ने इस घटना को लेकर सवाल भी उठाए. आलोचकों का कहना है कि एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को सार्वजनिक मंचों पर ऐसे कदम उठाने से बचना चाहिए. वहीं कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने इसे राजनीतिक शोमैनशिप का हिस्सा बताया.

डीके शिवकुमार का राजनीतिक गढ़

कनकपुरा को डीके शिवकुमार का राजनीतिक गढ़ माना जाता है. यहां से उन्हें लगातार मजबूत जनसमर्थन मिलता रहा है. अपने दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों से मुलाकात की और उनका आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि कनकपुरा की जनता ने उन्हें बार-बार विधानसभा भेजा और उसी विश्वास की बदौलत वे आज राज्य की सर्वोच्च जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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