नई दिल्ली: मध्‍य प्रदेश में कमलनाथ सरकार की संकट के बीच कांग्रेस हाईकमान ने कर्नाटक के पूर्व मंत्री डीके शिवकुमार को प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है. वहीं, इस पर बेंगलुरु में सिद्धारमैया समेत अन्य कांग्रेस नेताओं ने कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष नियुक्त किए जाने के बाद डीके शिवकुमार को बधाई दी है.

पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से जारी बयान के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शिवकुमार को कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त करने के साथ ही ईश्वर खंडरे, सतीश झारकीहोली और सलीम अहमद को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है.

Bengaluru: Siddaramaiah and other Congress leaders congratulate DK Shivakumar after he was appointed the Karnataka Congress President. pic.twitter.com/3YcnH1TBWQ

