नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली की एक अदालत में कर्नाटक कांग्रेस के नेता डी. के. शिवकुमार की न्यायिक हिरासत मांगी, जिसपर अदालत ने मंगलवार को उन्हें एक अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया. डीके शिवकुमार को धन शोधन के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था. बता दें कि डीके शिवकुमार से पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को भी कोर्ट ने जेल मनी लॉड्रिंग के केस में जेल भेज दिया था. चिदंबरम फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं.

