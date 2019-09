नई दिल्ली: कर्नाटक कांग्रेस के नेता डीके शिवकुमार ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम) की धारा 50 के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज किए गए अपने बयानों की प्रति मांगने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है. बता दें कि डीके शिवकुमार कर्नाटक की कनकपुरा सीट से कांग्रेस के विधायक हैं. वह अपनी गिरफ्तारी से ही ईडी की हिरासत में हैं और उन्हें आज निचली अदालत में पेश किया जाना है.

Karnataka Congress leader DK Shivakumar has approached Delhi High Court seeking copy of his statements recorded by Enforcement Directorate under Section 50 of PMLA (Prevention of Money Laundering Act), in a money laundering case. pic.twitter.com/HPYANQiIX2

