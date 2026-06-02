कौन हैं सिद्धारमैया के बेटे यतींद्र? शिवकुमार कैबिनेट में बन सकते हैं मंत्री, डिप्टी CM के लिए ये नाम रेस में

Who is Yathindra Siddaramaiah: कर्नाटक में नई कांग्रेस सरकार के गठन की तैयारी तेज है. जानिए यतींद्र सिद्धारमैया कौन हैं, उन्होंने कितनी पढ़ाई की है.

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जी परमेश्वर को सरकार में इकलौता डिप्टी सीएम बनाए जाने की संभावना जताई जा रही है. (Photo from IANS)

कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं. मुख्यमंत्री पद के लिए चुने गए डीके शिवकुमार बुधवार (3 जून) को शपथ लेने वाले हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, शुरुआत में कैबिनेट छोटी बनाई जाएगी और बाद में उसका विस्तार किया जाएगा. पहली सूची में 13 नेताओं के नाम लगभग तय माने जा रहे हैं. इनमें यतींद्र सिद्धारमैया, जी परमेश्वर, केएच मुनियप्पा, केजे जॉर्ज, एमबी पाटिल, प्रियंक खड़गे, सतीश जारकीहोली, रामलिंगा रेड्डी, दिनेश गुंडू राव और ईश्वर खंड्रे जैसे नाम शामिल हैं. बता दें शपथ ग्रहण समारोह बेंगलुरु के लोक भवन परिसर में शाम 4:05 बजे होगा, जिसमें राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल रहेंगे.

कौन होगा कर्नाटक का अगला डिप्टी CM?

जी परमेश्वर को सरकार में इकलौता डिप्टी सीएम बनाए जाने की संभावना जताई जा रही है. वहीं, विधानसभा स्पीकर के लिए एचके पाटिल का नाम आगे चल रहा है. कांग्रेस नेतृत्व जातीय समीकरण, क्षेत्रीय संतुलन और पार्टी वफादारी को ध्यान में रखकर मंत्रिमंडल तैयार कर रहा है. चलिए आपको सिद्धारमैया के बेटे यतींद्र के बारे में बताते हैं.

यतींद्र सिद्धारमैया कौन हैं?

यतींद्र सिद्धारमैया कर्नाटक के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बेटे हैं. वह पेशे से डॉक्टर रहे हैं और बाद में राजनीति में आए. उन्होंने बेंगलुरु मेडिकल कॉलेज से MBBS की पढ़ाई की और इसके बाद KLE यूनिवर्सिटी, बेलगावी से MD किया. वह एक प्रशिक्षित पैथोलॉजिस्ट भी रहे हैं. राजनीति में आने से पहले वह मेडिकल क्षेत्र से जुड़े रहे थे. 2018 में उन्होंने वरुणा सीट से विधानसभा चुनाव जीता था, जो पहले उनके पिता की सीट रही थी. फिलहाल वह कर्नाटक विधान परिषद यानी MLC हैं.

दिल्ली में चली लंबी बैठकों का दौर

कर्नाटक में नई सरकार के गठन को लेकर मंगलवार (2 जून) को दिल्ली में कई दौर की बैठकें हुईं. डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल और रणदीप सुरजेवाला के साथ बैठक कर मंत्रिमंडल पर चर्चा की. पार्टी में कई नेता मंत्री पद की दौड़ में हैं, इसलिए कांग्रेस नेतृत्व संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है. महिला प्रतिनिधित्व को लेकर भी चर्चा हुई, जिसमें लक्ष्मी हेब्बालकर और रूपकला के नाम सामने आए. वहीं जमीर अहमद को कैबिनेट में शामिल करने को लेकर भी काफी मंथन हुआ.